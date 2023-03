Zayn Malik will "sehen, wohin die Dinge mit Selena Gomez führen".

Der 30-jährige Popstar, der mit seiner Ex-Freundin Gigi Hadid die zweijährige Tochter Khai hat, soll mit der ebenfalls 30-jährigen Sängerin anbandeln. Obwohl es zwischen den beiden im Moment nicht "super ernst" ist, soll Zayn sie "unglaublich" finden und will sehen, wie sich die Dinge entwickeln.

Ein Insider erzählte 'Us Weekly': "Zayn kennt Selena schon seit Jahren und er ist definitiv in sie verknallt. Er hat sie immer bewundert und denkt, dass sie eine unglaubliche Person ist, innerlich und äußerlich. Sie sind nicht super ernst und sie ist frei, andere Leute zu treffen. Zayn würde Selena aber gerne weiterhin sehen und abwarten, wie es weitergeht." Der Insider erklärte weiter, dass der ehemalige One Direction-Sänger seit der Trennung von Gigi im Oktober 2021 "auf sich selbst fokussiert" sei. "Er hat sich in den letzten Jahren auf sich selbst konzentriert und hat das Gefühl, dass er bereit ist, sich wieder zu verabreden. Er ist optimistisch, was die Möglichkeit angeht, dass sich die Dinge zwischen ihm und Selena entwickeln, aber er setzt die Situation nicht unter Druck. Er möchte lieber, dass sich die Dinge natürlich entwickeln und glaubt, dass sie das Gleiche denkt", so der Wissende.

Vor wenigen Tagen wurden Zayn und Selena in New York gesichtet und beim Küssen erwischt.