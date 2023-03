Jason Momoa ist zuversichtlich, dass Aquaman im überarbeiteten DC-Universum zu sehen sein wird.

Der 43-jährige Schauspieler nimmt seine Rolle als Superheld in ‚Aquaman and the Lost Kingdom‘ wieder auf, glaubt aber nicht, dass es sein letzter Ausflug sein wird, obwohl James Gunn und Peter Safran jetzt an der Spitze der DC Studios stehen. Sie wollen das DCU in eine neue Ära führen und der Charakter Aquaman war nicht in der ersten Runde der neuen Titel enthalten, die im Januar angekündigt wurden. Trotzdem bleibt Momoa zuversichtlich.

Gegenüber dem ‚Total Film‘-Magazin sagte er: „Ich glaube absolut, dass Aquaman am DCU beteiligt sein wird. Es geht los, Bro! Es gibt niemanden, der größer ist als Aquaman! Aber ich hoffe auch, dass die Leute begeistert sind, den neuen Film zu sehen. Es macht Spaß. Ich genieße es wirklich, Comedy zu machen.“ Auch seine Co-Stars habe der Star am Set wirklich gern um sich gehabt: „Es gibt ein paar wirklich lustige Szenen mit Patrick Wilson. Ich verehre ihn wirklich. Wir hatten eine tolle Zeit, als wir zusammengearbeitet haben. Es ist, als wären wir Brüder. Es passieren eine Menge cooler Sachen in diesem Film.“

Anfang dieses Jahres bestätigte Momoa, dass er sich mit Gunn und Safran getroffen habe, nachdem sie die Studios Ende letzten Jahres übernommen hatten, während es Gerüchte gab, dass er Aquaman zugunsten eines anderen Superhelden namens Lobo fallen lassen könnte. Gegenüber ‚Variety‘ sagte er damals: „Das Schöne an ‚Aquaman and the Lost Kingdom‘ ist, dass ich und mein Partner das erste Treatment dafür geschrieben haben und es war ungefähr ein 55-seitiges Treatment und vieles davon hat damit zu tun, dass ich mit den Vereinten Nationen darüber spreche, was mit den schmelzenden Eiskappen passiert. Es gibt keine weit entfernte Galaxie oder Außerirdische von einem anderen Ort, die kommen, um uns zu zerstören. Wir sind es, die unseren Planeten ruinieren. Wir müssen uns zusammenraufen und unser Zuhause retten.“ Die Rolle von Arthur Curry alias Aquaman ist so sehr an Momoa geknüpft, dass er sie auch gar nicht abgeben will. Trotzdem will er sich Optionen offenhalten: „Ich werde immer Aquaman bleiben. Das nimmt mir niemand weg. Aber es könnte auch einige andere Charaktere geben. Ich kann auch andere Sachen spielen. Ich kann lustig und wild und charmant sein.“