John Boyega lehnte zu Beginn seiner Karriere eine Rolle in der britischen Seifenoper ‚EastEnders‘ ab.

Der 31-jährige ‚Star Wars‘-Schauspieler meldete sich kurz nach seinem Abschluss an der Schauspielschule bei einem Agenten an und legte einige strenge Regeln fest. Er bestand darauf, dass er nicht in einer britischen Soap oder in dem langjährigen Polizeidrama ‚The Bill‘ besetzt werden wollte, weil er nur Rollen in Betracht ziehen würde, die „einzigartig“ seien, während er versuchte, in der Schauspielwelt Fuß zu fassen.

In einem Interview mit der Zeitung ‚The Independent‘ sagte John, er habe seinem Agenten Femi Oguns gesagt: „Steckt mich nicht in ‚EastEnders‘, steckt mich nicht in ‚The Bill‘, steckt mich nicht in irgendetwas davon. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich hatte strenge Regeln für Femi, als ich zum ersten Mal bei ihm unterschrieben habe. Ich wollte etwas, das bekannt ist, aber einzigartig. Es musste einen Dreh haben.“

John gab 2011 sein Leinwanddebüt in dem Film ‚Attack The Block‘, bevor er 2015 die Rolle des Stormtroopers Finn im Blockbuster ‚Star Wars: Das Erwachen der Macht‘ übernahm. Er erklärt seinen Entscheidungsprozess, wenn es um die Wahl der Arbeit geht, wie folgt: „Ich spiele nicht wirklich Rollen, die sich auf mich beziehen. Man muss immer irgendeine Form von Recherchearbeit leisten, auch wenn es jemand aus dem eigenen Umfeld ist. Am Ende des Tages schauspielerst du nur. Du hast ein solches Szenario in den meisten Fällen nicht selbst erlebt.“