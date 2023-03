Lana Del Rey soll Berichten zufolge mit Evan Winiker verlobt sein.

Die 37-jährige 'Video Games'-Sängerin löste Verlobungsgerüchte mit dem 40-jährigen Musiker aus, nachdem sie beim Billboard Women in Music-Event am 1. März mit einem riesigen Diamantring an ihrem Finger gesichtet wurde.

Und jetzt hat 'Billboard' darüber berichtet, dass das Paar verlobt sei. Quellen verrieten gegenüber der Publikation: "Herzlichen Glückwunsch an Lana und Evan." Ein Insider fügte hinzu, dass während das Paar seine Beziehung bisher erfolgreich unter Verschluss gehalten habe, seien die Stars in den letzten Monaten jedoch einige Male zusammen in der Öffentlichkeit gesehen worden. Dabei unter anderem bei einem Ausflug im September beim Malibu Chili Cook-Off Festival und zuletzt auch am Anfang des Monats im Pappy und Harriets Restaurant in Pioneertown in Kalifornien, wo sie mit ihren Fans für Fotos posierten. Berichten zufolge soll Del Rey erst seit einigen Monaten mit Evan zusammen sein und auch in den sozialen Medien schwieg das Paar bisher über ihre Romanze. Während Lana, die mit bürgerlichem Namen Elizabeth Grant heißt, am 24. März ihr neuntes Studioalbum 'Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd' herausbrachte, war Winiker, der in den Bands Steel Train und Fun spielt, damit beschäftigt, an Kollaborationen mit Künstlern wie Disco Biscuits, MAX und Daya, zu arbeiten.