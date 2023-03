Michelle Rodriguez lehnte das Angebot von James Cameron ab, ihre 'Avatar'-Figur von den Toten auferstehen zu lassen.

Der 44-jährige Star hielt es für "übertrieben", wenn ihr Alter Ego Captain Trudy Chacon - die im Originalfilm 'Avatar' von 2009 verstarb - in einem zukünftigen Film wieder auftauchen würde, denn ihre Figuren in 'Resident Evil', 'Fast and Furious' und 'Machete' waren bereits zurückgekehrt, als sie "eigentlich nicht sollten".

Sie erzählte dem Magazin 'Vanity Fair': "Also, als ich Jim kürzlich sah, sagte er: 'Ich habe mir gedacht: Was wäre, wenn Michelle zurückkäme? Viele der anderen Figuren kamen [in ‘The Way of Water'] zurück.’ Ich sagte: 'Das kannst du nicht machen - ich bin als Märtyrer gestorben. Jim, ich bin in 'Resident Evil' zurückgekommen, aber das sollte ich nicht. Ich kam in 'Machete' zurück, das war nicht vorgesehen. Ich kam mit Letty [in der 'Fast and Furious'-Franchise] zurück, das war nicht vorgesehen. Wir können nicht noch einen vierten Film machen, das wäre zu viel des Guten!" Rodriguez glaubt, dass Regisseure oft nicht wissen, was sie mit ihren Figuren machen sollen, wenn diese keinen Freund haben. "Ich glaube, sie wissen nicht, was sie mit dem Mädchen machen sollen, das keinen Freund hat. 'Sie hat keinen Freund. Sollen wir sie am Leben lassen oder sie töten?'", so Rodriguez.

Michelle hat Letty Ortiz in sieben 'Fast and Furious'-Filmen dargestellt und wird im Mai für 'Fast X' - den zehnten Film der Reihe - zurückkehren, und es wird erwartet, dass sie auch in 'Fast and Furious 11' im Jahr 2024 auftritt.