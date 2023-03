Lewis Capaldi sprach darüber, dass er das Gefühl hatte, "wahnsinnig zu werden", als er mit Panikattacken zu kämpfen hatte.

Der 'Someone You Loved'-Hitmacher sei während der Aufnahmen zu seinem zweiten 'Broken By Desire to Be Heavenly Sent'-Album von Angstzuständen und von seinem Tourette-Syndrom stark beeinflusst worden.

In seiner neuen Netflix-Dokumentation 'How I’m Feeling Now' enthüllte der schottische Künstler: "Wenn ich eine Panikattacke habe, dann fühlt sich das so an, als würde ich verrückt werden, ich bin dann komplett von der Realität abgeschnitten. Ich kann nicht mehr atmen. Ich kann meinen Atem nicht mehr spüren. Mir wird schwindelig. Ich habe das Gefühl, dass etwas mit meinem Kopf passiert. Ich schwitze. Mein ganzer Körper beginnt zu tun, was meine Schulter tut. […] Das Wichtigste für mich dabei ist, dass ich mich jetzt immer so fühlen werde, das bin ich. F***. Das ist es. Entweder habe ich dann das Gefühl, dass ich für immer so feststecken werde, oder dass ich sterben werde." Und der 26-jährige Musiker erzählte auch, wie "körperlich schmerzhaft" es für ihn sei, Songs zu schreiben, wenn er stundenlang am Klavier sitzt. "Ich schreibe Songs so, dass ich mich vier Stunden lang ans Klavier setze und mich selbst hasse. Das fühlt sich so an wie: 'Das ist verdammt schwer und ich bin scheiße beim Songschreiben'", so der Star weiter.