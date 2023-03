'The Fast and The Furious'-Star Michelle Rodriguez brilliert regelmäßig in starken Action-Rollen. Jetzt gab sie jedoch offen zu, wie viel knallharte Arbeit dahintersteckt. Ob in gefährlichen Stunts oder irren Kampfszenen: Die 44-jährige Schauspielerin macht in ihren teils waghalsigen Rollen stets eine Topfigur. Die Heldin der erfolgreichen 'Fast Furious'-Reihe gilt in Hollywood längst als Powerfrau und ewiges Bad-Girl. Diesen Ruf hat sie vor allem ihrer Leidenschaft für Action-Filme zu verdanken, in denen sie regelmäßig brilliert. In einem Interview mit 'BUNTE.de' erklärte die US-Amerikanerin, die einst in der Erfolgsserie 'Lost' mitspielte, nun jedoch, dass die Arbeit als Action-Star längst nicht so spaßig ist, wie es vielleicht für viele aussehen mag. Im Gegenteil! Michelle musste schon häufiger eine radikale körperliche Transformation hinlegen, die nichts für schwache Nerven ist. Rodriguez, die aktuell im Kino-Hit 'Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben' an der Seite von Filmstars wie Chris Pine (42) oder Hugh Grant (62) zu sehen ist, offenbarte, wie hart sie für ihre Rolle als Holga Kilgore im Magie-Abenteuer trainieren musste. Der neue Film erschien am Donnerstag (30. März) in den Kinos und basiert auf dem berühmten seit der Mitte der 70er Jahre existierenden Pen-and-Paper-Rollenspiel. Die Darstellerin fügte hinzu: "Ich musste fast sieben Kilo pure Muskelmasse zulegen. Ich habe drei Monate vor Drehbeginn mit meinem Training angefangen und musste in der Zeit darauf achten, dass die Kilos nicht verschwinden." Wie sie das geschafft hat? "Ich musste viele Proteine zu mir nehmen und jeden einzelnen Tag in der Woche mit schweren Gewichten trainieren", so Michelle. In der Vergangenheit musste sie sich immer wieder vor allem körperlich für ihre Rollen mächtig ins Zeug legen. Sie offenbarte jedoch, dass das Training bei Weitem nicht die größte Hürde für sie darstelle, denn: "Die eigentliche Herausforderung ist, das Gewicht zu halten. Die Dreharbeiten dauern schließlich bis zu fünf Monate." Dass Rodriguez in Hollywood den Titel als Powerfrau und ewiges Bad-Girl innehält, findet sie dennoch lustig. Die Prominente, die auch abseits der Filmsets gerne mal mit ihrer rebellischen Art aneckt, gab im Interview offen zu: "Ich bin privat nicht immer so stark und selbstbewusst. Ich würde sogar sagen, ich bin die Königin des Scheiterns. Ich scheitere ständig und stehe dann wieder auf. Aber ist das nicht am Ende normal im Leben?"