現在リーグ7位ブライトンに所属する三笘薫と首位のアーセナルに所属する冨安健洋 @Getty Images

プレミアリーグ第29節全10試合の配信予定は下記の通り。

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で、4月1日(土)23:00キックオフのアーセナル vs リーズ、ABEMA(無料)で、4月1日(土)23:00キックオフのアーセナル vs リーズ、および、4月2日(日)1:30キックオフのチェルシー vs アストンヴィラの試合が視聴できる。

4/1(土)20:30 マンチェスター・C vs リヴァプール

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:下田恒幸 解説:林陵平

4/1(土)23:00 ボーンマス vs フラム

配信/放送予定:【SPOTV NOW】

4/1(土)23:00 クリスタルパレス vs レスター

配信/放送予定:【SPOTV NOW】

4/1(土)23:00 ノッティンガム・フォレスト vs ウルブス

配信/放送予定:【SPOTV NOW】

4/1(土)23:00 ブライトン(三笘薫所属)vs ブレントフォード

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:倉敷保雄 解説:川勝良一

【ABEMA】実況:寺川俊平 解説:鄭大世

4/1(土)23:00 アーセナル(冨安健洋所属)vs リーズ

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:西岡明彦 解説:水沼貴史

【ABEMA】実況:小林惇希 解説:ベン・メイブリー

4/2(日)1:30 チェルシー vs アストンヴィラ

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:永田 実 解説:粕谷秀樹

【ABEMA】実況:林陵平 解説:下田恒幸

4/2(日)22:00 ウェストハム vs サウサンプトン

配信/放送予定:【SPOTV NOW】

4/3(月)0:30 ニューカッスル vs マンチェスター・U

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:野村明弘 解説:ベン・メイブリー

4/4(火)4:00 エヴァートン vs トッテナム

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:永田実 解説:坪井慶介

*時刻はすべて日本時間