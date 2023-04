第27節でセリエA最年長ゴールを決めたミランのイブラヒモビッチ @Getty Images

前節の第27節注目カードといえば、イタリア&ローマダービー。それぞれユヴェントスとラツィオが勝利し、ラツィオがインテルに代わって2位に浮上。首位ナポリはトリノに快勝し、ラツィオと19ポイント差を維持した。

そして今週末迎える第28節の見どころといえば、スクデットへまっしぐらのナポリとミランの対戦。チャンピオンズリーグ準々決勝の前哨戦となるこの1番に注目したい。

また、ユヴェントスにシーズンダブルとなってしまったインテルは9位フィオレンティーナと対戦。ユヴェントスは残留争い真っ只中の18位ヴェローナとの対戦。コッパ・イタリア準決勝で再戦することになるユヴェントス、インテルはともに負けられない対戦となる。

気になる視聴方法は、SPOTV NOWでは、インテル vs フィオレンティーナ、ユヴェントス vs ヴェローナ、ローマ vs サンプドリア、ナポリ vs ミランの4試合をライブ配信予定。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも先の4試合をライブで視聴できる。

3月28日(火)よりU-NEXTの「SPOTV NOWパック」でプレミアリーグ、セリエA、MLBなどが楽しめる!

また、DAZNではユヴェントス vs ヴェローナ、ナポリ vs ミラン戦の2試合以外の8試合をライブ配信予定。

◆セリエA 第28節 試合予定

4/1(土)22:00 クレモネーゼ vs アタランタ

配信/放送予定:【DAZN】

4/2(日)1:00 インテル vs フィオレンティーナ

配信/放送予定:【SPOTV NOW】、【DAZN】実況:北川義隆

4/2(日)3:45 ユヴェントス vs ヴェローナ

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:福田浩大 解説:亘崇詞

4/2(日)19:30 ボローニャ vs ウディネーゼ

配信/放送予定:【DAZN】

4/2(日)22:00 モンツァ vs ラツィオ

配信/放送予定:【DAZN】

4/2(日)22:00 スペツィア vs サレルニターナ

配信/放送予定:【DAZN】

4/3(月)1:00 ローマ vs サンプドリア

配信/放送予定:【SPOTV NOW】、【DAZN】実況:八塚浩

4/3(月)3:45 ナポリ vs ミラン

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:北川義隆 解説:細江克弥

4/4(火)1:30 エンポリ vs レッチェ

配信/放送予定:【DAZN】

4/4(火)3:45 ボローニャ vs ウディネーゼ

配信/放送予定:【DAZN】

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。