Alanis Morissette verkündete, dass sie sehr daran interessiert sei, mit Shania Twain zu kollaborieren.

Die Musiklegende gab am Sonntagabend (2. April) ihr Live-Debüt bei den CMT Music Awards im Moody Center in Austin in Texas und sang dabei ihren 1995er Hit 'You Oughta Know' in Zusammenarbeit mit Ingrid Andress, Lainey Wilson, Madeline Edwards und Morgan Waten.

Die 57-jährige Shania war ebenfalls bei dem Event anwesend, um ihren Equal Play Award entgegenzunehmen, wobei Alanis verriet, dass sie wegen einer möglichen Kollaboration unbedingt mit ihrer Kollegin sprechen wolle. In einem Interview gegenüber 'Entertainment Tonight' scherzte die Künstlerin auf dem roten Teppich: "Ich werde mich einfach auf sie stürzen." Zudem schwärmte Morissette von ihrer Performance und fügte hinzu: "Jedes Mal kann ich Frauen dabei unterstützen, sich auszudrücken und sich in einer Welt, die nicht immer die sicherste ist, sicher fühlen zu können.

Jede Branche wird im Allgemeinen durch die männliche Linse betrachtet, also ist es wirklich … ich tauche auf, wenn eine weibliche Sichtweise präsentiert wird!" In ihrer Dankesrede betonte die 'You're Still the One'-Hitmacherin Shania, dass noch so viel zu tun sei, um einen "gleichberechtigten Arbeitsplatz für alle Talente" schaffen zu können, unabhängig von ihrem Hintergrund in der Country-Musik. "Ich glaube an eine All-Inclusive-Country-Musik. Dies ist ein Musikgenre mit einer reichen Geschichte, die meine eigene Songwriting-, Performance- und Aufnahmekarriere von meiner Kindheit an entwickelt und gefördert hat. Derzeit leistet der Industriestandard dem keinen Dienst mehr", erzählte der Star weiter.