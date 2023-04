Lewis Capaldi sprach darüber, dass er den Ruhm "ziemlich peinlich" findet.

Der 26-jährige 'Someone You Loved'-Hitmacher, der befürchtet, dass sein Tourette-Syndrom ihn dazu zwingen könnte, in der Zukunft mit der Musik aufzuhören, fand es besonders unangenehm, für seine neue Netflix-Dokumentation 'How I'm Feeling Now' mit einem Kamerateam in seine Lieblingskneipe Tennant's Bar in Glasgow zu gehen.

Bei dem Kneipenbesuch für die kommende Show habe Lewis gedacht, dass die Leute der Meinung sein könnten, dass er ein "Schwachkopf" sei, der sich wegen seiner Berühmtheit und aufgrund seines Vermögens "verändert“ habe. Capaldi enthüllte gegenüber der 'The Sun'-Zeitung in einem Interview in seinem lokalen Kneipenlokal im West End von Glasgow, das sich in der Nähe seiner Wohnung befindet: "Ruhm im Allgemeinen ist ziemlich peinlich. Ich musste hier, in dieser Kneipe, einmal mit den Kameras hereinkommen und ich habe mich so sehr geschämt. Wenn ich dabei zugesehen hätte, dann hätte ich nur gesagt: 'Was für ein Schwachkopf – er hat sich verändert'." Der Sänger fügte hinzu, dass er trotz seiner Hits weiterhin unter Anfällen des "Hochstapler-Syndroms" leiden würde: "Ich war kürzlich bei den Brit Awards. Ich stieg aus dem Auto und eine Menge Kids hingen dort mit Kameras herum und ich fing plötzlich damit an, zu mir zu sagen: 'Oh, das ist nichts für mich, sie wollen kein Foto von mir, sie warten auf Harry Styles'."