Chad Stahelski ist "offen" für die Realisierung von 'John Wick 5'.

Der 54-jährige Regisseur hat sich von den positiven Reaktionen auf 'John Wick: Kapitel 4' geschmeichelt gefühlt und ist zuversichtlich, dass ein weiterer Film zustande kommen wird, wenn die richtige Idee gefunden wird. Chad erzählte dem Podcast 'Behind the Screen' von 'The Hollywood Reporter': "Es ist sehr schmeichelhaft, dass sie zurückkommen und sagen: 'Wir wollen mehr', und es ist nicht nur eine Geldgier. Es ist legitim, dass das Publikum mehr will. Ich glaube, wir alle brauchen ein bisschen Zeit, um zu sagen: 'Puh. Mal sehen, was als nächstes kommt.' Wenn Keanu (Reeves) und ich in ein paar Monaten wieder in einer Whiskey-Bar in Japan sitzen und sagen: 'Ja, so etwas werden wir nie wieder machen', und dann plötzlich sagen: 'Ja, aber ich habe eine Idee', dann sind wir dafür offen."

Franchise-Produzent Basil Iwanyk deutete ebenfalls an, dass die Crew bereit ist, einen weiteren Film zu machen, obwohl er klarstellte, dass das zweideutige Ende von 'John Wick: Kapitel 4' ein passender Abschluss für die Franchise sein könnte. Er sagte gegenüber IndieWire: "Wenn der Film wirklich gut läuft und die Leute ihn lieben, und wenn die Idee aufkeimt, werden wir sie in Betracht ziehen. Davon sind wir noch weit entfernt. Ich sage nicht, dass es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben wird, aber wenn es eine Welt gibt, in der wir eine Geschichte finden können, werden wir das erkunden."