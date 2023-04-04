【《動画あり》今日の日本人メジャーリーガー - 12:00時点】吉田がメジャー初ホームラン　大谷は２試合連発の勝ち越し弾

Published
2023/04/04 12:10 (JST)
Updated
2023/04/04 12:41 (JST)
レッドソックス 吉田正尚初本塁打を放つもチームは敗戦 @Getty Images

吉田正尚（レッドソックス）はパイレーツ戦に「４番・左翼」でスタメン出場し、１回裏にレフトのグリーンモンスターを越えるメジャー初ホームランを記録。昨日今季第１号ホームランを放った大谷翔平（エンゼルス）は「３番・ＤＨ」でマリナーズ戦にスタメン出場し、２試合連発となる２ランホームランを放っている。

吉田正尚（レッドソックス）
対パイレーツ（●６－７）　「４番・左翼」スタメン
【第１打席】 １回裏一死２塁　１号同点２ランホームラン
【第２打席】 ３回裏無死走者なし　ピッチャーゴロ
【第３打席】 ５回裏無死走者なし　ファーストゴロト
【第４打席】 ６回裏二死１塁　フルカウントから四球を選ぶ
【第５打席】 ８回裏一死１・２塁　ファーストゴロ
◆今日の成績　４打数１安打２打点１四球
◆今季の成績　打率.294　１本塁打　５打点　１盗塁　出塁率..400　OPS.871

大谷翔平（エンゼルス）
対マリナーズ（試合中）　「３番・ＤＨ」スタメン
【第１打席】 １回表一死１塁　セカンドゴロ
【第２打席】 ３回表無死１塁　ショートゴロ併殺打
【第３打席】 ５回表無死１塁　右中間への２号勝ち越し２ランホームラン（動画はこちら

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