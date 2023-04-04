レッドソックス 吉田正尚初本塁打を放つもチームは敗戦 @Getty Images

吉田正尚（レッドソックス）はパイレーツ戦に「４番・左翼」でスタメン出場し、１回裏にレフトのグリーンモンスターを越えるメジャー初ホームランを記録。昨日今季第１号ホームランを放った大谷翔平（エンゼルス）は「３番・ＤＨ」でマリナーズ戦にスタメン出場し、２試合連発となる２ランホームランを放っている。

吉田正尚（レッドソックス）

対パイレーツ（●６－７） 「４番・左翼」スタメン

【第１打席】 １回裏一死２塁 １号同点２ランホームラン

【第２打席】 ３回裏無死走者なし ピッチャーゴロ

【第３打席】 ５回裏無死走者なし ファーストゴロト

【第４打席】 ６回裏二死１塁 フルカウントから四球を選ぶ

【第５打席】 ８回裏一死１・２塁 ファーストゴロ

◆今日の成績 ４打数１安打２打点１四球

◆今季の成績 打率.294 １本塁打 ５打点 １盗塁 出塁率..400 OPS.871

大谷翔平（エンゼルス）

対マリナーズ（試合中） 「３番・ＤＨ」スタメン

【第１打席】 １回表一死１塁 セカンドゴロ

【第２打席】 ３回表無死１塁 ショートゴロ併殺打

【第３打席】 ５回表無死１塁 右中間への２号勝ち越し２ランホームラン（動画はこちら）