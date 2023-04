James Corden ist sehr "emotional", während er sich darauf vorbereitet, die letzte Folge der ‘The Late Late Show’ zu drehen.

Der 44-jährige Comedian hat 2015 die Moderation der 'Late Late Show' übernommen, wird aber noch in diesem Monat die Show verlassen und die gesamte Serie, die seit fast 30 Jahren auf den Bildschirmen zu sehen ist, beenden.

Er sagte zu ExtraTV: "Es ist sehr emotional. Das kann man nicht leugnen. Es ist ein sehr, sehr seltsames Gefühl, dem Ende so nahe zu sein. Lange Zeit hat es sich so angefühlt, als wäre es weit weg, aber jetzt, wo es da ist, ist es wie 'Oh, Mann'. Wir haben noch 12 Shows vor uns und dann ist es vorbei. Ich glaube nicht, dass wir es wirklich begreifen werden, bevor wir es nicht getan haben." Im Laufe von acht Staffeln hat der 'Into the Woods'-Star mehrere Segmente in die Sendung eingeführt, darunter auch 'Carpool Karaoke' - bei dem sich eine Reihe von Megastars wie Adele, Britney Spears und Miley Cyrus mit James zusammensetzten und sangen, während er durch Los Angeles fuhr. Ein paar weitere 'Carpool Karaoke’-Fahrten werden noch gedreht und er verriet, dass im Finale auch die Kardashians auftreten werden.

Für das Ende der Show, legen sich James und sein Team ganz besonders ins Zeug. Er fügte hinzu: "Wahrscheinlich arbeiten wir jetzt als Team so hart wie schon lange nicht mehr, weil wir noch so viel vorhaben. Bevor wir in den Sonnenuntergang segeln, fragen wir uns: 'Was ist das Lustigste, was wir tun können?’” Auf die Frage, was er am Tag nach seiner letzten Show machen wird, scherzte James: "Ich glaube, ich werde einen ziemlichen Kater haben!"