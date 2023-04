Die Rolle von John Cena im neuen ‚Barbie‘-Film wurde bestätigt.

Ein neuer Trailer für den Live-Action-Streifen über die ikonische Spielzeugpuppe ist veröffentlicht worden und enthüllt die vollständige Besetzung.

Zu Margot Robbie (Barbie) und Ryan Gosling (Ken) gesellt sich der 45-jährige WWE-Star und Schauspieler, nachdem sein Name im Abspann erschien.

Popstar Dua Lipas Meerjungfrau Barbie wurde ebenfalls in einer Promo vorgestellt, die von der 27-jährigen Sängerin geteilt wurde. Darin trägt sie eine bonbonblaue Perücke und einen muschelförmigen Bikini. Es wurde bereits berichtet, dass der Wrestler Duas Liebesinteresse in dem Film spielen wird. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ Anfang des Jahres: „Dua war in London, um für den Barbie-Film zu drehen und hat sich wirklich hineingestürzt. Sie spielt eine wunderschöne Meerjungfrau und hat Spaß an der Rolle gehabt und sie sich zu eigen gemacht. Es wird eine Menge Spezialeffekte geben, um ihren Charakter auf der Leinwand so gut wie möglich aussehen zu lassen, also war es ein bisschen komisch, es zu filmen. Aber es ist bisher alles sehr gut gelaufen und es gibt nicht mehr allzu viele Szenen zu drehen.“

Zur Besetzung gehören auch Hollywood-Legende Will Ferrell, ‚Sex Education‘-Star Emma Mackey, ‚Bridgerton‘-Schauspielerin Nicola Coughlan, der kommende Doctor Who, Ncuti Gatwa, und Marvel-Star Simu Liu. Margot (32) deutete kürzlich an, dass Greta Gerwigs Film „alles ist, wovon du jemals geträumt hast“. Die Produktionsfirma des ‚Birds of Prey‘-Stars, LuckyChap Entertainment, sicherte sich die Rechte an der Geschichte für den Film, und die ‚Lady Bird‘-Regisseurin war ihre erste Wahl, um das Projekt zu leiten. Im Gespräch mit Carey Mulligan für ‚Variety‘ sagte Margot: „Ich arbeite jetzt seit vier oder fünf Jahren daran. Es ist ein LuckyChap-Projekt. Und wir haben Greta Gerwig verfolgt. Es gab vielleicht drei Leute, mit denen wir einen ‚Barbie‘-Film machen wollten, und ich dachte mir, wenn sie nein sagt ... Gott sei Dank hat sie ja gesagt. Sie ist einfach brillant.“