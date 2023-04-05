◇熊本市熊本トヨペット本店（午前9時半～同11時半）
◇同熊本三菱自動車販売熊本本店（午後1時～同4時）
◇同県立総合体育館・熊本看護専門学校（午前10時～同11時半・午後1時～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「心配です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝3月30日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇熊本市熊本トヨペット本店（午前9時半～同11時半）
◇同熊本三菱自動車販売熊本本店（午後1時～同4時）
◇同県立総合体育館・熊本看護専門学校（午前10時～同11時半・午後1時～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「心配です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝3月30日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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