◇熊本市熊本トヨペット本店（午前9時半～同11時半）

◇同熊本三菱自動車販売熊本本店（午後1時～同4時）

◇同県立総合体育館・熊本看護専門学校（午前10時～同11時半・午後1時～同4時）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「心配です」

O型「心配です」

B型「安心です」

AB型「安心です」

＝3月30日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ