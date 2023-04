SPOTV NOWを無料登録すると三笘薫選手の直筆サイン入りブライトンユニフォームが当たるチャンス!

株式会社 LIVE SPORTS MEDIA(本社:東京都港区、以下LSM)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」は、2023年4月10日(月)よりイングランド・プレミアリーグの三笘薫選手が所属するブライトン戦を毎週月曜日20:00より「SPOTV NOW」で無料配信することが決定しました。配信決定を記念し、三笘薫選手サイン入りユニフォームのプレゼントキャンペーンも実施いたします!

「Monday Night Brighton」はW杯で躍動した三笘薫選手所属のブライトン戦をより多くのお客様へお届けするために、スタートした「SPOTV NOW」オリジナルの無料コンテンツです。配信日に近いブライトン戦を振り返るという形で、毎週月曜の20:00という観やすい時間帯にフルマッチの試合をお届けします。また本配信では元サッカー日本代表で、現在はサッカー系YouTuberとして活躍されている「那須大亮」氏、同じくサッカー系TikTokerとして10代を中心に人気沸騰中の「ウンパルンパ」氏などSNSインフルエンサーを中心に出演者としてお迎えし、ライトな方でもお楽しみいただける内容を予定しております。

■Monday Night Brightonについて

2023年4月10日(月)より、主に配信日直近で開催されたイングランド・プレミアリーグのブライトン戦を、毎週月曜日20:00からSPOTV NOWで無料配信いたします。配信ではより多くの方にお楽しみいただくために、元サッカー日本代表の方やサッカー系SNSインフルエンサーを中心にご出演いただき、三笘薫選手やプレミアリーグ選手について「選手目線」で熱く語っていただきます。出演者情報や配信されるブライトン戦などの詳細については、今後SPOTV NOWサービス内またはSPOTV NOW公式Twitterで順次お知らせしてまいります。

さらに「Monday Night Brighton」配信開始を記念し、キャンペーン期間中に「SPOTV NOW」の新規無料会員登録、SPOTV NOW公式Twitterアカウント(@SPOTVNOW_JP)をフォロー&本キャンペーンのツイートを引用リツイートいただいた方を対象として、抽選で1名様に三笘薫選手直筆サイン入りブライトンホームユニフォームをプレゼントいたします。

■三笘薫選手直筆サイン入りユニフォームのプレゼントキャンペーンについて

#キャンペーン対象者について

2023年4月10日(月)0:00~4月30日(日)23:59の期間中に「SPOTV NOW」の無料会員を新規で登録していただいた方(既に無料会員登録がお済みの方も対象です)で、「SPOTV NOW」公式Twitter(https://twitter.com/SPOTVNOW_JP)をフォローされている方が対象となります。

#プレゼント内容

・三笘薫選手直筆サイン入りブライトンホームユニフォーム(抽選で1名様)

#キャンペーン参加条件

・キャンペーン期間中に「SPOTV NOW」の無料会員登録をされている

・SPOTV NOW公式Twitterアカウント(@SPOTVNOW_JP)をフォロー

・本プレゼントキャンペーンツイートを#SPOTVNOWをつけて引用リツイート

※SPOTV NOW無料会員情報に関しては当選後に確認させていただきます。

※SPOTV NOW無料会員登録がキャンペーン終了後に行われていた場合は対象外となります。

#キャンペーン応募方法

(1) SPOTV NOW公式Twitterアカウントをフォローし、該当ツイートを#SPOTVNOWをつけて引用リツイート

(2) キャンペーン特設ページより、「今すぐ登録する」からSPOTV NOW無料会員登録をお願いします。

#キャンペーン対象外について

下記に該当する方は本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。対象外の方のキャンペーンへの適用の対応は行っておりません。

・「SPOTV NOW」無料会員登録を行っていない方、または無料会員を退会されている方。

・キャンペーン期間終了後に「SPOTV NOW」無料会員登録を行った方。

・応募者ご本人と異なる名義や情報で無料会員登録を行っている方。

(応募者が未成年で保護者名義で登録されている場合は対象となります)

・SPOTV NOW公式Twitterをフォローされていない方。

・本キャンペーンのツイートを引用リツイートされていない方。

■Monday Night Brighton配信日程・試合情報

・4/10(月) ブライトン vs ボーンマス(第7節) or ブライトン vs トッテナム(第30節)

※どちらか1試合

・4/17(月) ブライトン vs チェルシー(第31節)

・4/24(月) ブライトン vs ブレントフォード(第29節)

・5/1(月) ブライトン vs ノッティンガム・フォレスト(第33節) or ブライトン vs ウォルヴァーハンプトン(第34節)

※どちらか1試合

・5月8日(月) ブライトン vs マンチェスター・ユナイテッド(第28節)

・5月15日(月) ブライトン vs エヴァートン(第35節) or ブライトン vs アーセナル(第36節)

※どちらか1試合

・5月22日(月) ブライトン vs サウサンプトン(第37節)

・5月29日(月) ブライトン vs アストン・ヴィラ(第38節)

※配信予定、日程が変更になる場合がございます。

