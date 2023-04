Sam Neill hat sich nach seiner Krebserkrankung wieder erholt.

Der 75-jährige Schauspieler musste sich vor kurzem einer anstrengenden Behandlung unterziehen, nachdem bei ihm eine Form von Blutkrebs im dritten Stadium festgestellt wurde. Derzeit befindet sich der ‚Jurassic Park‘-Star in der Erholungsphase, trotzdem muss er jedoch noch immer um seine Gesundheit bangen. In seinen Memoiren mit dem Titel ‚Did I Ever Tell You This?‘ (‚Habe ich euch das jemals erzählt?‘) verriet Neill unter anderem, dass er Angst davor hatte, die Erscheinung seines Buches nicht mehr mitzuerleben. In einem Interview mit ‚Sky News‘ erklärte er jetzt: „Die Krebsdiagnose war eine Begleiterscheinung der Buchveröffentlichung und ich schrieb die Memoiren während der Chemotherapie. Mir geht es derzeit wirklich gut. Was mich irgendwie nervte, war, dass es in den Nachrichten die ganze Zeit nur ‚Krebs, Krebs, Krebs, Krebs‘ hieß, aber die andere Hälfte der Geschichte ist ‚Erholung, Erholung, Erholung‘ - und es geht mir wirklich gut.“

Auf Social Media verriet Sam vor einer Weile, dass er sich bereits seit acht Monaten in der Reha befindet. Über seine Rückkehr ans Filmset freut sich der Hollywoodstar deshalb besonders. In einem Beitrag schrieb er: „Ich lebe noch und ich befinde mich seit acht Monaten in der Erholungsphase, was sich wirklich gut anfühlt. Ich lebe und es geht mir gut und ich bin wieder bei der Arbeit. Ich bin sehr glücklich darüber, wieder arbeiten zu können.“