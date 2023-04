Timothée Chalamet soll in dem kommenden Biopic über Bob Dylan seinen eigenen Gesang übernehmen.

Der Film mit dem Titel 'A Complete Unknown' ist von Regisseur James Mangold bei der Star Wars Celebration in London angekündigt worden, wobei er bestätigte, dass der 'Bones and All'-Schauspieler für seine Darstellung der Musikikone selbst singen wird.

Auf die Frage, ob Timothée singen würde, erzählte James gegenüber 'Collider': "Natürlich." Der Regisseur gab zudem bekannt, dass der Film, der im August gedreht werden soll, davon handeln wird, als der Teenager Dylan am Anfang der 1960er Jahre in New York ankam und kurz davor stand, zu einer "weltweiten Sensation" zu werden. James verriet: "Das ist eine so erstaunliche Zeit in der amerikanischen Kultur und in der Geschichte von Bob – ein junger 19-jähriger Bob Dylan, der mit zwei Dollar in der Tasche nach New York geht und innerhalb von drei Jahren zu einer weltweiten Sensation wird. Zuerst in die Familie der Volksmusik in New York aufgenommen zu werden und sie an einem bestimmten Punkt zu überholen, während sein Stern so unglaublich steil aufsteigt." Der 'Indiana Jones und das Rad des Schicksals'-Regisseur fügte hinzu: "Es ist eine so interessante wahre Geschichte über einen so interessanten Moment in der amerikanischen Szene, verschiedene Charaktere von Woody Guthrie bis hin zu Bob Dylan, von Pete Seeger bis Joan Baez spielen alle eine Rolle in diesem Film."