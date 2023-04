Pete Davidson will sein Eigenheim in Staten Island loswerden.

Der beliebte Komiker kaufte das Haus im New Yorker Stadtgebiet erst vor wenigen Jahren für 1,2 Millionen Dollar (ca 1,1 Mio Euro). Da das Interesse an der Immobilie offenbar nicht so groß ist wie erhofft, bietet Davidson seine Villa jetzt für nur 1,1 Millionen Dollar wieder zum Verkauf an. Ein Insider verriet dazu der ‚Page Six‘-Kolumne der Zeitung ‚New York Post‘: „Er hat in den letzten Jahren ziemlich gut verdient, 100.000 Dollar Verlust sind also keine große Sache für ihn.“ Das Vermögen des ‚Saturday Night Live‘-Stars wird auf etwa 10 Millionen Dollar (9,1 Mio Euro) geschätzt. Nachdem er das Haus 2021 erstand, ließ Davidson einen Innendesigner umdekorieren und schaffte sich eine Reihe luxuriöser Möbelstücke an, die den Berichten zufolge jetzt ebenso zum Verkauf stehen.

Schon vor einer Weile kündigte Pete an, seine Villa in Staten Island wieder loswerden zu wollen. Schon seit längerem lebt der TV-Star in Brooklyn, wo er ein Apartment anmietete. Ob Davidson demnächst ein anderes Haus kaufen will, ist noch nicht bekannt.