Sarah Paulson gab Pedro Pascal früher ihre Gage, damit er sich Essen kaufen konnte.

Die Emmy-Preisträgerin ist seit vielen Jahren mit dem ‚Game of Thrones‘-Star befreundet. Die beiden lernten sich bereits 1993 kennen, nachdem der Schauspieler nach New York gezogen war, um an der Tisch School of the Arts zu studieren. Sarah schaffte ihren schauspielerischen Durchbruch allerdings vor ihrem Kumpel. Weil sie nicht mit ansehen konnte, wie schlecht es Pedro in finanzieller Hinsicht ging, schenkte ihm die 48-Jährige regelmäßig ihren Verdienst. „Es gab Zeiten, in denen ich ihm meine Tagesgage von einem Job gab, damit er Geld zum Essen hatte“, enthüllt sie im Interview mit dem ‚Esquire‘-Magazin.

Diese Zeiten gehören inzwischen natürlich längst der Vergangenheit an. Die ‚American Horror‘-Darstellerin könnte sich nicht mehr für Pedro freuen, der dank Formaten wie ‚The Mandalorian‘ und ‚The Last of Us‘ zum Serienstar geworden ist. „Er ist Teil einiger spektakulär erfolgreicher Sachen. Aber manchmal ist in solchen Situationen die Serie der Superstar. Es ist wirklich aufregend zu sehen, dass er derjenige ist, der hier zum Superstar wird“, schwärmt sie.

Die Schauspielerin ist der Meinung, dass der 48-Jährige einer der größten Stars in Hollywood werden könnte. „Jeder will ein Stück von ihm... Man will einfach, dass er Erfolg hat. Und das ist für mich das das Merkmal eines großen Filmstars“, erklärt sie.