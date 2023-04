ミリー・ボビー・ブラウン(19)が、ジェイク・ボン・ジョヴィ(20)と婚約した。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のミリーは11日(火)、ロックシンガー、ジョン・ボン・ジョヴィの息子でモデルのジェイクに抱きしめられ、ダイヤモンドの婚約指輪を披露しているモノクロ写真をインスタグラムに投稿、「I've loved you three summers now, honey, I want 'em all(あなたを好きになって3回目の夏になる。ハニー、全てを望むわ)」とテイラー・スウィフトの『ラヴァー』の歌詞を引用して綴った。

一方、ジェイクも「永遠に」という言葉と共にミリーとの2枚の写真をインスタグラムに投稿している。

ミリーはこれまで、指にはめたダイヤモンドの指輪をちらつかせながらオープンカーでポーズをとるドライブ旅行の写真を公開し、ジェイクとの婚約を示唆しており、また、左手薬指にゴールドのダイヤモンドリングを着用している姿も目撃されている。

インスタグラムを通じて出会ったという2人は、昨年の夏にジェイクから頬にキスされている写真をミリーが投稿し、交際を公にしていた。