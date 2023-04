Lewis Capaldi wird um Mitternacht (13. April) einen neuen Song herausbringen.

Der schottische Popsänger hat angekündigt, dass seine "unglaublich besondere" neue Ballade 'Wish You The Best' seine nächste Single sein wird, die er zusammen mit einem Live-Auftritt des neuen Tracks veröffentlicht.

Der Künstler verkündete auf seinem Account auf Twitter: "Mein brandneuer Song 'Wish You The Best' gehört an diesem Donnerstag um Mitternacht euch! Er ist unglaublich besonders für mich und ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn hört!" Das Lied ist die dritte Single von Capaldis mit Spannung erwarteten zweiten 'Broken By Desire To Be Heavenly Sent'-Soloalbums, nach seinen veröffentlichten Liedern 'Forget Me', 'Pointless' und 'How I’m Feeling Now'. Der Nachfolger des 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent'-Debütalbums des Stars aus dem Jahr 2019 wird am 19. Mai erscheinen. Lewis, der in seiner neuen Netflix-Dokumentation 'Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now' offen über seine Tourette-Syndrom-Diagnose sprach, enthüllte zuvor, dass er "Angst" vor den Reaktionen habe, die sein zweites Album auslösen wird. In einem Interview mit dem 'The Big Issue'-Magazin verriet der Sänger: "Oh, ich habe Angst davor. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass ich dem gerecht werden muss, denn – es sei denn, man ist ein verdammter Ed Sheeran – das ist eine einmalige Sache."