ナポリは下位に沈むヴェローナを退け、スクデットへの道をさらに盤石なものにできるか ©Getty Images

第29節では、首位ナポリがレッチェに競り勝って勝ち点を74に伸ばし、ラツィオとインテルの上位対決は2-1でラツィオが勝利。トリノに勝利したローマが3位に浮上し、ミランとインテルはともに引き分けで4位、5位に後退した。

4月14日から17日にかけては第30節が行われる。首位ナポリは、残留争いを演じるヴェローナとのホームゲームに挑む。UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグと2ndレグの間に行われる試合であり、日程が詰まっていることもあって、主力選手のコンディション維持も考慮した陣容で臨むことになるだろう。

そのナポリとCL準々決勝で対戦している4位ミランは、アウェイでボローニャと対戦する。3月は公式戦4試合で2分け2敗とやや調子を落としていたが、4月に入ってからはリーグ第28節ナポリ戦での4発大勝を皮切りに公式戦3試合で2勝1分け、3試合連続無失点と復調の兆しを見せている。こちらもCL準々決勝の狭間の試合となるが、来シーズンのCL出場権を巡る争いを繰り広げているため、勝敗にもこだわりながらのメンバーで挑むことになるはず。直近の直接対決で14試合無敗と得意な相手だが、油断は禁物だ。

3位ローマはウディネーゼと対戦する。今シーズン第5節での対戦時には0-4と大敗した相手であり、ホームで対戦する今回は無様な試合を見せるわけにはいかない。ジョゼ・モウリーニョ監督には現在、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスル(サウジアラビア)が巨額オファーを送っているとされており、そういった雑音を払拭するためにも勝利が必要だ。

5位インテルはホームでモンツァと対戦する。リーグ戦では第26節から3連敗、前節もサレルニターナに引き分けと苦戦を強いられていたが、CL準々決勝1stレグでベンフィカ(ポルトガル)に勝利し不振脱却への糸口は見えた。格下相手に確実に勝利し、今後の戦いに向けて勢いを取り戻したい。

ユヴェントスはアウェイでサッスオーロとの一戦に挑む。前節は2位ラツィオに競り負けたが、それ以前はリーグ戦3連勝と調子自体は悪くない。上位陣からこれ以上、引き離されないためにも、開幕節で3-0と完勝した相手から確実に白星を収めたいところだ。

4/15(土)1:30 クレモネーゼ vs エンポリ

配信/放送予定:【DAZN】

4/15(土)3:45 スペツィア vs ラツィオ 配信/放送予定:【DAZN】

4/15(土)22:00 ボローニャ vs ミラン

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:八塚浩 解説:亘崇詞

4/16(日)1:00 ナポリ vs ヴェローナ

配信/放送予定:【DAZN】

4/16(日)3:45 インテル vs モンツァ

配信/放送予定:【SPOTV NOW】【DAZN】 実況:北川義隆

4/16(日)19:30 レッチェ vs サンプドリア

配信/放送予定:【DAZN】 4/16(日)22:00 トリノ vs サレルニターナ

配信/放送予定:【DAZN】 4/17(月)1:00 サッスオーロ vs ユヴェントス

配信/放送予定:【SPOTV NOW】 実況:北川義隆 解説:細江克弥

4/17(月)3:45 ローマ vs ウディネーゼ

配信/放送予定:【SPOTV NOW】【 DAZN】 4/18(火)3:45 フィオレンティーナ vs アタランタ

配信/放送予定:【DAZN】

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。