前節トッテナム戦では判定に泣かされた三笘。チェルシー相手にゴールなるか ©Getty Images

プレミアリーグは第30節では首位アーセナルが苦手とするアウェイでのリヴァプール戦に挑み、2-2の引き分け。マンチェスターの2チームやニューカッスルら上位勢は順当に勝利を収め、三笘薫を擁するブライトンは不運な判定が続いたこともあってトッテナムに1-2で敗れている。

4月15日から17日にかけては第31節が行われる。首位アーセナルは、2連勝で降格圏を脱するなど好調のウェストハムとアウェイで対戦。前節のドローで2位マンチェスター・Cに追い上げられており、月末には直接対決も控えているだけに、勝ち点3の獲得は必須。目の前の相手はもちろん、そのプレッシャーにも打ち勝たなければならない。

2位マンチェスター・Cはホームに19位レスターを迎える。UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのバイエルン戦を見据え、メンバーを落として戦う可能性もあるが、レスターは4月2日にブレンダン・ロジャース前監督を解任し、ディーン・スミス新監督が就任したばかり。これまでとは異なるメンバー、戦術で挑んでくる可能性もあるだけに油断は禁物だ。

ブライトンは公式戦3連敗中のチェルシーとアウェイで対戦する。前節は三笘薫のゴールがVAR介入で取り消されるなど不運が重なりトッテナムに敗れたが、チーム状態は悪くない。一方のチェルシーはフランク・ランパード暫定監督の初戦も黒星となっており、これ以上の敗北を重ねるわけにはいかないだけに、ブライトンにとっては難しい試合となるだろう。

ノッティンガム・フォレストとのアウェイゲームに挑むマンチェスター・Uは、4月13日のUEFAヨーロッパリーグの試合でラファエル・ヴァランとリサンドロ・マルティネスの両センターバックがともに負傷交代。ヴァランは数週間の離脱、L・マルティネスは今シーズン絶望と診断されたため、守備の中軸2人を欠いた状態でこの試合に挑むことになる。得点力不足に悩むチーム相手ではあるが、集中した守備を見せることができるか。また、8位リヴァプールは直近4試合で13失点と守備が崩壊気味のリーズと対戦する。

SPOTV NOWでは、第31節の全10試合をライブ配信予定。チェルシー vs ブライトン、トッテナム vs ボーンマス、マンチェスター・C vs レスター、ウェストハム vs アーセナル、ノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・U、リーズ vs リヴァプールの6試合は日本語実況解説で配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも全10試合をライブで視聴できる。

3月28日(火)よりU-NEXTの「SPOTV NOWパック」でプレミアリーグ、セリエA、MLBなどが楽しめる!

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で4月15日(土)23:00キックオフのチェルシー vs ブライトン、ABEMA(無料)で4月15日(土)23:00キックオフのトッテナム vs ボーンマスおよび4月16日(日)22:00キックオフのウェストハム vs アーセナルの試合が視聴できる。

4/15(土)20:30 アストン・ヴィラ vs ニューカッスル

配信予定:【SPOTV NOW】 4/15(土)23:00 サウサンプトン vs クリスタル・パレス

配信予定:【SPOTV NOW】 4/15(土)23:00 エヴァートン vs フラム

配信予定:【SPOTV NOW】 4/15(土)23:00 トッテナム vs ボーンマス

配信予定:【SPOTV NOW】 実況:中村義昭 【ABEMA】実況:原大悟 解説:粕谷秀樹

4/15(土)23:00 ウルブス vs ブレントフォード

配信予定:【SPOTV NOW】 4/15(土)23:00 チェルシー vs ブライトン(三笘薫所属)

配信予定:【SPOTV NOW】 実況:野村明弘 解説:林陵平【ABEMA】実況:吉野真治 解説:槙野智章

4/16(日)1:30 マンチェスター・C vs レスター

配信予定:【SPOTV NOW】 実況:永田実 解説:ベン・メイブリー

4/16(日)22:00 ウェストハム vs アーセナル(冨安健洋所属)

配信予定:【SPOTV NOW】 実況:下田恒幸 解説:水沼貴史【ABEMA】 実況:野村明弘 解説:林陵平

4/17(月)0:30 ノッティンガム・フォレスト vs マンチェスター・U

配信予定:【SPOTV NOW】 実況:倉敷保雄 解説:川勝良一

4/18(火)4:00 リーズ vs リヴァプール

配信予定:【SPOTV NOW】 実況:安井成行 解説:福西崇史

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。