Lewis Capaldis Beziehung zu seiner neuen Freundin läuft „wirklich gut“.

Der ‚Somebody You Loved‘-Sänger (26) wurde bereits im November zum ersten Mal mit der schottischen Schauspielerin Ellie MacDowell (23) in Verbindung gebracht, mit der er jetzt offiziell zusammen ist. Er sagte, sie mache ihn glücklich, während er weiterhin mit den immer schwerer werdenden Tics seines Tourette-Syndroms zu kämpfen habe.

Er erzählte DJ Scott Mills in seiner Radio 2 Show über Ellie: „Ich habe eine Freundin und das läuft wirklich gut. Ich bin glücklich, sie ist eine liebenswerte Frau, ich fühle mich gut in allem.“ Lewis betonte auch, dass seine neue Ballade ‚Wish you the Best‘ nichts mit Ellie zu tun habe und von einer Ex handelt, die weiterzieht. Er sagte: „Es geht darum, dass jemand darüber hinweg kommt und dieses Gefühl, wenn du weißt, dass es das Beste für diese Person ist. Du willst eigentlich, dass sie bleibt, aber alles, was du sagst, ist: ‚Viel Glück, ich freue mich wirklich für dich.‘ Aber eigentlich stirbst du innerlich und willst all die Dinge aufzählen, die du vermisst und warum sie bei dir bleiben soll. Also einfach ein wirklich fröhliches Lied für den Sommer.“

Lewis war zuvor von 2014 bis 2016 mit der ‚Love Island‘-Gewinnerin Paige Turley (25) zusammen, nachdem sie sich am College kennengelernt hatten. Sie soll sein Album ‚Divinely Uninspired to a Hellish Extent’ und seine Hitsingle ‚Someone you Loved’ inspiriert haben. Lewis war danach sieben Monate lang mit der Studentin Catherine Halliday zusammen, bevor sie sich Berichten zufolge im September 2020 trennten. Der Sänger hat enthüllt, dass er auf der Dating-App Hinge war, nachdem er von Tinder und Bumble verbannt wurde, da die Nutzer dachten, es sei ein gefälschtes Konto.