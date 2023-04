Für den verstorbenen Script-Gitarristen Mark Sheehan fließen die Tribute ins Netz.

Die rührenden Nachrichten begannen schon Minuten, nachdem sein Tod im Alter von 46 Jahren von der irischen Band am Freitag (14. April) bekannt gegeben wurde, das Internet zu überschwemmen. Seine Band-Mitglieder erklärten, ihr Kollege sei im Alter von 46 Jahren nach einer „kurzen Krankheit“ im Krankenhaus gestorben.

Der in der Grafschaft Wicklow geborene Musiker Hozier (33), geboren als Andrew John Hozier-Byrne, sagte online: „Ich bin so traurig, davon zu hören. Ich denke jetzt an euch alle und an Marks Familie und sende Liebe. Unser aufrichtiges Beileid gilt euch allen.“ Die ehemalige ‚Love Island‘-Moderatorin Laura Whitmore (37) fügte hinzu: „Ich denke in dieser Zeit an euch alle. Mark war einer der nettesten und talentiertesten Männer, die man treffen konnte.“ Die irischen X-Factor-Zwillinge Jedward (31) sagten: „Jeder in der irischen Musikindustrie und weltweit trauert um deinen Verlust. RIP. Mark war ein so talentierter Musiker von The Script, einer der kultigsten irischen Gruppen unserer Generation.“ Sängerin Mary Lambert (33) sagte: „Oh, ich bin so, so traurig, das zu hören. Mein Herz geht an euch alle. Mark war ein Segen auf dieser Erde.“

Songwriter JP Cooper (39) fügte hinzu: „Das ist verheerend! So ein schöner, fürsorglicher, warmherziger Kerl! Es tut mir so leid!“ John Barrowman (56) schloss sich den berühmten Namen an und postete: „Oh nein, so unglaublich traurig. Mein Herz geht raus an euch und seine Familie.“ Die irische Band Kodaline twitterte: „Es tut uns so leid, vom Tod von Mark Sheehan zu hören! Wir hatten das große Glück, im Laufe der Jahre Zeit in seiner Gesellschaft zu verbringen und er war immer so ein liebenswerter Mann! Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie und seinen @thescript Brüdern.“ Die Singer-Songwriterin Kamille (35) sagte: „Das ist so herzzerreißend. Es tut mir so leid, Jungs. Er war der liebenswerteste Mensch. Ich sende so viel Liebe an euch alle.“ Sie unterzeichnete ihre Nachricht mit einem gebrochenen Herz-Emoji. Calum Scott (34) fügte hinzu: „Es tut mir so leid, diese Nachricht zu hören. Ich sende Liebe und Gedanken an alle, die mit Mark verbunden sind.“ Auch Sängerin Ella Henderson (27) sagte: „Ich sende viel Liebe an euch Jungs, an Marks ganze Familie. Ihr werdet immer meine irischen Brüder fürs Leben sein.“