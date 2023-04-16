（大阪）大阪市北区太融寺町付近で露出要求　４月１６日夕方

Published
2023/04/16 19:53 (JST)

大阪府警によると、１６日午後５時ごろ、大阪市北区太融寺町付近で成人女性への露出要求が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、黒色ジャンパー、黒色系ズボン）

■実行者の言動や状況
・女性に声をかけ、下着を見せるよう求めた。
・「パンツ見せてほしい、チラッとでいいから」

■現場付近の施設
・大阪梅田駅［阪急・阪神］、梅田駅［大阪メトロ］、東梅田駅［大阪メトロ］、扇町小学校、天満中学校

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