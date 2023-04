Cliff Fish ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Der Musiker war vor allem als Bassgitarrist der Rockband Paper Lace aus den 1970er-Jahren an der Seite von Phil Wright und Carlo Paul Santanna bekannt. Er verstarb am Freitag (14. April) nach einem Kampf gegen den Krebs, wie seine Frau Elaine jetzt bestätigt hat.

Sie sagte ‚The Sun on Sunday‘: „Ich wollte nur die traurige Nachricht teilen, dass Cliff am Freitagnachmittag gestorben ist, nachdem er seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat. Die letzten zwei Jahre waren sehr schwierig, aber Cliff stellte sich den Herausforderungen des Krebses mit Mut und Kraft und lebte sein Leben bis zum Ende in vollen Zügen. Jeder, der Cliff kannte, wird bereits wissen, was für ein freundlicher, fürsorglicher, lebenslustiger, wunderbarer, aufrichtiger Mensch er war und was für ein Vergnügen es war, Zeit in seiner Gesellschaft zu verbringen.“

Cliff – der auch von seinen Söhnen Rob und John überlebt wird – erzielte Erfolge mit Hits wie ‚Billy Don‘t Be a Hero‘ in Großbritannien und ‚The Night Chicago Died‘, bevor er und die Band aus Nottingham in den Vereinigten Staaten weitere Erfolge feierten. Während ihrer Blütezeit veröffentlichten die ‚Black-Eyed Boys‘-Rocker die Alben ‚First Edition‘ sowie ‚And Other Bits of Material / Paper Lace‘. Die gesamte Band trennte sich 1980 und reformierte sich schließlich 2015. Elaine fügte hinzu: „Er war nicht nur ein talentierter Musiker und Performer, sondern hatte auch mit allem, was er im Leben tat, Erfolg und war ein hingebungsvoller Ehemann, Vater und Großvater. Cliff wird nie vergessen werden und er wird nie aufhören, von seiner Familie und seinen Freunden bedingungslos geliebt zu werden. Ruhe in Frieden.“