（兵庫）神戸市兵庫区上沢通４丁目付近でつきまとい　４月１７日夕方

Published
2023/04/18 15:31 (JST)

兵庫県警によると、１７日午後５時ごろ、神戸市兵庫区上沢通４丁目付近の路上で女子中学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黄色と黒色マーク入り黒色服装）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒らにスマートフォンを向け、つきまとった。

■現場付近の施設
・湊川公園駅［神戸市交通局］、湊川駅［神戸電鉄］、上沢駅［神戸市交通局］、新開地駅［阪神・阪急・神戸電鉄］、大開駅［阪神］など

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