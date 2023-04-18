兵庫県警によると、１７日午後５時ごろ、神戸市兵庫区上沢通４丁目付近の路上で女子中学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黄色と黒色マーク入り黒色服装）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒らにスマートフォンを向け、つきまとった。
■現場付近の施設
・湊川公園駅［神戸市交通局］、湊川駅［神戸電鉄］、上沢駅［神戸市交通局］、新開地駅［阪神・阪急・神戸電鉄］、大開駅［阪神］など
兵庫県警によると、１７日午後５時ごろ、神戸市兵庫区上沢通４丁目付近の路上で女子中学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黄色と黒色マーク入り黒色服装）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒らにスマートフォンを向け、つきまとった。
■現場付近の施設
・湊川公園駅［神戸市交通局］、湊川駅［神戸電鉄］、上沢駅［神戸市交通局］、新開地駅［阪神・阪急・神戸電鉄］、大開駅［阪神］など
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