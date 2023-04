Travis Barker gratuliert Kourtney Kardashian mit einem rührenden Social-Media-Post zum Geburtstag.

Der Blink-182-Drummer ließ es sich nicht nehmen, seiner Ehefrau zu ihrem 44. Geburtstag einen besonderen Beitrag zu widmen. Zu einer Reihe von Fotos schrieb Travis am Dienstag (18. April) auf Instagram: „Meine Seelenverwandte. Ich bin so dankbar, dass du heute geboren wurdest. Du verdienst alles, was dein Herz begehrt. Nichts macht mich glücklicher, als dich lächeln zu sehen. Du hast mein Herz in dem Moment gestohlen, in dem wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Herzlichen Glückwunsch an die schönste und großartigste Frau, die jemals diese Welt betreten hat. Ich liebe dich, meine Ehefrau!“

Auch Kourtneys Schwester Khloe gratulierte der dreifachen Mutter zu ihrem Jahrestag. Die 38-Jährige schrieb auf Instagram: „Happy Birthday, mein Baby Kourtney Kardashian! Ich habe dich geliebt, bevor ich überhaupt wusste, wie man liebt. Ich habe dich vom ersten Moment an geliebt und liebe dich seitdem von Tag zu Tag mehr. Du wirst immer eine meiner besten Freundinnen und Lieblingsmenschen in dieser beängstigenden Welt sein. Das Leben macht mir weniger Angst, wenn wir es zusammen angehen. Was würde ich nur ohne dich machen?“