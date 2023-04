Jesy Nelson ist im Moment an einem "wirklich guten Ort".

Die 31-jährige Sängerin wurde 2011 an der Seite von Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall als Teil der ‘X Factor’-Band Little Mix berühmt, verließ die Band aber 2020 und sagte, dass sie "nie die Zeit" hatte, darüber nachzudenken, wie sie sich auf dem Höhepunkt des Ganzen "wirklich fühlte".

In der britischen TV-Show 'This Morning' sagte sie nun: "Mir geht es wirklich gut, ich fühle mich wirklich positiv. Ehrlich gesagt, habe ich eine so schöne Freundschaft mit meinen Fans. Sie sind die nettesten, süßesten Fans und ich schreibe ihnen regelmäßig. Es ist schön, die Geschichten zu hören, die sie gerade durchmachen. Ich möchte einfach wieder mit ihnen in Kontakt treten und ihre Hände berühren, es ist schon so lange her, dass ich aufgetreten bin."

Die 'Boyz'-Hitmacherin hat sich nun mit der Wohltätigkeitsorganisation Women's Aid zusammengetan, um die Solo-Single 'Bad Thing' zum Thema häusliche Gewalt zu veröffentlichen, dieses Mal über ihr unabhängiges Label, und Jesu erklärte, dass sie nun in ihren Songs "ihre Wahrheit sagen" kann, wie sie es vorher nie konnte. Sie fügte hinzu: "Es ist meine erste unabhängige Solo-Single, die ich liebe. Es hat mir ein echtes Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit gegeben, was ich liebe. Jeder, der Musik machen will, braucht kein großes Plattenlabel, um neue Musik herauszubringen.Ich kann in meinen Liedern meine Wahrheit sagen und ich möchte immer Musik machen, die etwas bewirkt. Es gibt so viele Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Es ist wie eine kostenlose Therapiesitzung, wenn du ins Studio gehst."