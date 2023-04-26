大手旅行会社JTBの調査によると、ことしのゴールデンウイーク（GW）に1泊以上の国内旅行に出かける人は、昨年より53%増の2450万人に上る見通しだという。では、人の移動に伴う高速道路の渋滞状況はどうなるだろうか。NEXCO西日本によるGW期間中（4月28日～5月7日）の中国・九州地方の高速道路における5キロ以上の渋滞予測は次の通り。

【山口市以東（北）】

［4月29日（土）］午前10時～午後1時、山陽道下り西条IC→広島東IC（最長10キロ）

［5月3日（水・祝）］午前8時～午後1時、山陽道上り玉島IC→岡山JCT（同5キロ）▽午前8時～午後1時、山陽道倉敷早島支線上り水島IC→岡山JCT（同5キロ）▽午前8時～午後1時、山陽道上り広島IC→志和IC（同10キロ）▽午前9時～午後2時、山陽道下り笠岡IC→福山西IC（同10キロ）▽午前9時～午後2時、山陽道上り広島東IC→西条IC（同5キロ）▽午前9時～午後1時、山陽道下り広島東IC→広島JCT（同5キロ）▽午前9時～正午、山陽道下り山陽IC→岡山JCT（同5キロ）▽午前10時～午後1時、岡山道下り岡山総社IC→有漢IC（同5キロ）▽午前10時～午後1時、山陽道下り福山東IC→尾道JCT（同5キロ）▽午前10時～午後1時、山陽道下り大野IC→岩国IC（同5キロ）▽午後5時～8時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同5キロ）

［5月4日（木・祝）］午前9時～午後1時、山陽道上り広島IC→志和IC（同10キロ）▽午前9時～正午、山陽道上り玉島IC→岡山JCT（同5キロ）▽午前9時～正午、山陽道倉敷早島支線上り水島IC→岡山JCT（同5キロ）▽午前9時～正午、山陽道下り福山東IC→尾道JCT（同5キロ）▽午前9時～正午、山陽道下り広島東IC→広島JCT（同5キロ）▽午前10時～午後1時、山陽道上り広島東IC→西条IC（同5キロ）▽午前11時～午後2時、岡山道下り岡山総社IC→有漢IC（同5キロ）▽午後4時～7時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同5キロ）▽午後5時～8時、米子道上り大山高原スマートIC→江府IC（同5キロ）

［5月5日（金・祝）］午前9時～午後8時、山陽道上り玉島IC→岡山JCT（同5キロ）▽午前9時～午後8時、山陽道倉敷早島支線上り水島IC→岡山JCT（同5キロ）▽午前9時～正午、山陽道上り広島東IC→西条IC（同5キロ）▽午後4時～8時、山陽道上り玖珂IC→大竹IC（同10キロ）▽午後4時～7時、山陽道上り広島東IC→志和IC（同5キロ）

【山口市以西（南）】

［4月29日］午前8時～11時、九州道下り大宰府IC→鳥栖JCT（同10キロ）

［5月3日］午前6時～午後2時、九州道下り若宮IC→鳥栖JCT（同40キロ）▽午前7時～午後1時、九州道下り小倉南IC→宮田スマートIC（同20キロ）▽午前8時～午後4時、九州道下り鳥栖JCT→八女IC（同15キロ）▽午前8時～午後4時、東九州道下り苅田北九州空港IC→築城IC（同15キロ）▽午前9時～午後4時、九州道上り南関IC→久留米IC（同15キロ）▽午前9時～午後3時、九州道下り八女IC→南関IC（同10キロ）▽午前9時～午後2時、九州道上り須恵スマートIC→若宮IC（同15キロ）▽午前9時～午後1時、東九州道上り日向IC→延岡南IC（同5キロ）▽午後3時～5時、九州道上り鳥栖JCT→筑紫野IC（同5キロ）▽午後4時～7時、九州道上り福岡IC→若宮IC（同5キロ）

［5月4日］午前7時～午後1時、九州道下り須恵スマートIC→鳥栖JCT（同15キロ）▽午前8時～午後2時、長崎道下り武雄北方IC→武雄JCT（同10キロ）▽午前9時～午後2時、東九州道下り行橋IC→みやこ豊津IC（同5キロ）▽午前9時～午後2時、九州道上りみやま柳川IC→久留米IC（同10キロ）▽午前10時～午後2時、東九州道下り中津IC→院内IC（同5キロ）▽午後3時～9時、東九州道上り椎田南IC→築城IC（同5キロ）

［5月5日］午前11時～午後1時、九州道下り筑紫野IC→鳥栖JCT（同5キロ）▽午後3時～7時、九州道上り八女IC→久留米IC（同5キロ）▽午後4時～10時、東九州道上り椎田南IC→築城IC（同5キロ）▽午後5時～9時、九州道上り須恵スマートIC→若宮IC（同15キロ）

なお、渋滞の激化を避けるため、4月29日と30日（日）、5月3日から7日（日）の間はETC休日割引は適用されない。また、最新の混雑情報は「アイハイウェイ」（http://ihighway.jp）で確認できる。