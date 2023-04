Taylor Swifts Hits ‚Willow‘ und ‚Cardigan‘ waren ursprünglich für The National gedacht.

Die Tracks der 2020 erschienenen Alben ‚Evermore‘ und ‚Folklore‘ hätten auch ganz anders klingen können. Aaron Dessner und Matt Berninger von The National haben mit dem Pop-Star an den beiden Platten gearbeitet und letzterer verrät nun im Gespräch mit der Zeitung ‚The Telegraph‘: „Ich hatte mich an ‚Cardigan' und ‚Willow' und ein paar anderen versucht und hatte nicht viel Glück, also schickte Aaron sie zu Taylor. Ich habe immer eine Menge Musik, an der ich arbeiten kann, und ich suche nach etwas, das mich emotional berührt. Umgekehrt hat Aaron auch schon etwas für Taylor geschrieben, und ich habe mich sofort darauf eingelassen. Es funktioniert in beide Richtungen."

Dessner produzierte während der Corona-Pandemie einen Großteil der beiden Alben und schrieb an den Songs mit. Kürzlich verriet er, dass der „Fokus und die Freude“ der 33-jährigen Sängerin auf ihn abgefärbt habe. „Taylor ist eine brillante Musikerin und hat so viel Erfahrung mit dem Produzieren von Platten, so dass ich von ihr lernen konnte“, berichtete er gegenüber ‚The i‘. Über die Arbeit während des Lockdowns offenbarte der Künstler außerdem: „Es war fast so, als wäre ich in einem verrückten Bootcamp gewesen, in dem ich sehr schnell eine Tonne Musik machte und komplett produzierte, um sie dann sofort zu veröffentlichen."