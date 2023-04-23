（北海道）旭川市大町３条４丁目付近で声かけ　４月２１日午後

Published
2023/04/23 17:36 (JST)

北海道警によると、２１日午後３時５分ごろ、旭川市大町３条４丁目付近の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、灰色フリース、黒色ズボン、白色の車）

■実行者の言動や状況
・車の中から、バス待ちの女児に声をかけた。
・「バス待ってるの」
・「どこで降りるの」
・「車乗る」

■現場付近の施設
・大有小学校、大町小学校、旭川市花咲スポーツ公園、陸上自衛隊旭川駐屯地、国道４０号線

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