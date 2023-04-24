1イニングでソロとグランドスラムを放ちメジャー史上4人目となる快挙を達成したレッドソックス・吉田正尚 @Getty Images

日本時間４月24日、日本人メジャーリーガーが各地で大活躍した。レッドソックスの吉田正尚はブリュワーズ戦の８回表に２号ソロと３号グランドスラムを放ち、球団史上５人目、新人ではメジャー史上４人目となる１イニング２本塁打の快挙を達成。エンゼルスの大谷翔平はテイラー・ウォード、マイク・トラウトとともに三者連続本塁打を記録し、カージナルスのラーズ・ヌートバーは初球を叩いて先頭打者本塁打を放った。

カブスの鈴木誠也はドジャースの名左腕クレイトン・カーショウからタイムリー。また、ダイヤモンドバックス戦に先発したダルビッシュ有は右ハムストリングの痙攣により６回途中で降板したものの、２安打１失点の好投で今季初勝利をマークした。

吉田正尚（レッドソックス）

対ブリュワーズ（○12－５） 「４番・左翼」スタメン

【第１打席】 １回表一死１・３塁 ライトへの犠飛

【第２打席】 ３回表一死走者なし 空振り三振

【第３打席】 ５回表二死１塁 ファーストゴロ

【第４打席】 ８回表無死走者なし ライトへの２号ソロ

【第５打席】 ８回表二死満塁 ライトへの３号グランドスラム

◆今日の成績 ４打数２安打６打点１三振

◆今季の成績 打率.231 ３本塁打 15打点 ２盗塁 出塁率.329 OPS.729

大谷翔平（エンゼルス）

対ロイヤルズ（○４－３） 「３番・DH」スタメン

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【第１打席】 １回裏無死２・３塁 レフトへの犠飛

【第２打席】 ３回裏二死１塁 空振り三振

【第３打席】 ６回裏無死走者なし センターへの５号ソロ

【第４打席】 ８回裏無死２塁 ファーストへの内野安打

◆今日の成績 ３打数２安打１本塁打２打点１三振

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◆今季の成績

打率.266 ５本塁打 13打点 １盗塁 出塁率.344 OPS.825

３勝０敗 防御率0.64 28イニング 38奪三振 WHIP0.82

ラーズ・ヌートバー（カージナルス）

対マリナーズ（○７－３） 「１番・中堅」スタメン

【第１打席】 １回表先頭 初球を打って右中間への２号ソロ

【第２打席】 ２回表一死１・２塁 センターライナー併殺打

【第３打席】 ４回表一死１塁 センターへのヒット

【第４打席】 ６回表先頭 ショートへの内野安打

【第５打席】 ８回表一死走者なし ショートゴロ

◆今日の成績 ５打数３安打１打点

◆今季の成績 打率.280 ２本塁打 ４打点 １盗塁 出塁率.500 OPS1.020

鈴木誠也（カブス）

対ドジャース（●３－７） 「４番・右翼」スタメン

【第１打席】 １回裏一死２塁 レフトへのタイムリー

【第２打席】 ３回裏二死１塁 ショートゴロ

【第３打席】 ６回裏一死走者なし サードゴロ

【第４打席】 ８回裏二死２塁 セカンドゴロ

◆今日の成績 ４打数１安打１打点

◆今季の成績 打率.324 １本塁打 ６打点 ０盗塁 出塁率.439 OPS.880

ダルビッシュ有（パドレス）

対ダイヤモンドバックス（○７－５） 先発（勝利投手）

◆今日の成績 ６回裏二死まで102球 被安打２ 奪三振５ 与四球５ 失点１

◆今季の成績 １勝２敗 防御率3.00 24イニング 25奪三振 WHIP1.13