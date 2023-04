Jess Glynne kündigt ihr musikalisches Comeback an.

Die Popsängerin hatte sieben britische Nummer-eins-Hits, darunter ‚Hold my Hand‘ im Jahr 2015 und ‚I'll be There‘ von 2018. Damit hält sie den Rekord für die meisten Nummer-eins-Hits einer britischen Künstlerin. 2020 zog sie sich allerdings aus dem Rampenlicht zurück. Nun enthüllt die 33-Jährige den tragischen Grund dafür und kündigt gleichzeitig ihr Comeback an.

„Ich möchte mich erneut vorstellen. Es ist schon eine Weile her, es ist viel Zeit vergangen und es hat sich viel verändert“, schrieb die Musikerin in einem emotionalen Instagram-Post. „Im Jahr 2021 habe ich einen Freund auf wirklich tragische Weise verloren und das hat meine Sichtweise und mein Lebensgefühl verändert. Ich war zutiefst unglücklich und fühlte mich in meiner Karriere so verloren. Ich fühlte mich in dieser sensiblen Zeit von Menschen gefangen, die nicht an mich glaubten.“

Ihrer psychischen Gesundheit zuliebe habe sie sich dazu entschlossen, dem Rampenlicht für eine Weile den Rücken zu kehren. „Ich traf die Entscheidung, mich von all dieser Negativität zu lösen und neu anzufangen, weil ich erkannte, wie kurz das Leben ist und wie wichtig es ist, auf sich selbst aufzupassen. Das war wahrscheinlich eines der schwierigsten und beängstigendsten Dinge, die ich je getan habe, und damals hatte ich keine Ahnung, wie es ausgehen würde“, gesteht die Chartstürmerin. „Aber ich musste mein Glück und meine mentale Gesundheit an erster Stelle setzen, egal was passiert."

In dem Post teaserte Jess außerdem ihre neue Single ‚Silly Me' an, nachdem sie bei Jay Zs Label Roc Nation unter Vertrag genommen wurde.