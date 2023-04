首位アーセナルにとっては、好調を維持するハーランドをゼロ封できるかどうかがカギになりそうだ ©Getty Images

プレミアリーグは、第32節では首位アーセナルがサウサンプトンとのホームゲームで終始、苦戦を強いられ、試合終了間際に2ゴールを奪って3-3でタイムアップ。3試合連続ドローとなった。マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー、ブライトン vs マンチェスター・シティは、FAカップ準決勝の関係で延期となった。

第33節では、アーセナルが2位マンチェスター・シティとアウェイでの直接対決に挑む。両者の勝ち点差は5だが、消化試合はマンチェスター・シティが2試合少ないため、現状ではマンチェスター・シティの自力での逆転が可能。アーセナルとしては何としても勝利を収めたいところだが、リーグ戦では3試合連続ドローと苦戦が続いており、3月中旬からケガで離脱しているウィリアン・サリバの欠場も濃厚に。対するマンチェスター・シティはUEFAチャンピオンズリーグやFAカップも戦っているため過密日程だが、アーリング・ハーランドが直近の公式戦5試合で6ゴールを挙げるなど好調を維持している。シーズンの行方を占う大一番になることは間違いない。

5位トッテナムと4位マンチェスター・ユナイテッドも注目の一戦だ。トッテナムは前節ニューカッスルに1-6と大敗し、クリスティアン・ステッリーニ暫定監督を解任。アシスタントコーチから昇格したライアン・メイソン新監督の下での初陣に挑む。マンチェスター・ユナイテッドは週末にFA杯準決勝ブライトン戦に臨み、延長戦・PK戦までもつれ込む死闘を演じただけに、コンディションに不安がある。

そのFA杯準決勝でマンチェスター・ユナイテッドに惜敗したブライトンはアウェイでノッティンガム・フォレストと対戦。三笘薫を始め主力の多くが120分間を戦い抜いたため、こちらもコンディション面で厳しい戦いを強いられることになるだろう。

視聴方法は、SPOTV NOWでは、第33節の10試合をライブ配信予定。ノッティンガム・フォレスト vs ブライトン、ウェストハム vs リヴァプール、チェルシー vs ブレントフォード、マンチェスター・シティ vs アーセナル、トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッドの5試合は日本語実況解説で配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも10試合をライブで視聴できる。

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で4月27日(土)3:45キックオフのチェルシー vs ブレントフォードと4月27日(土)4:00キックオフのマンチェスター・シティ vs アーセナル、ABEMA(無料)で4月27日(土)3:30キックオフのノッティンガム・フォレスト vs ブライトンの試合が視聴できる

4/26(水)3:30 ウルヴス vs クリスタル・パレス

SPOTV NOW 4/26(水)3:45 アストン・ヴィラ vs フラム

SPOTV NOW 4/26(水)4:00 リーズ vs レスター

SPOTV NOW 4/27(木)3:30 ノッティンガム・フォレスト vs ブライトン

SPOTV NOW 実況:倉敷保雄 解説:川勝良一

ABEMA 実況:吉野真治 解説:ベン・メイブリー

4/27(木)3:45 チェルシー vs ブレントフォード

SPOTV NOW 実況:若月弘一郎 解説:内藤秀明

ABEMA 実況:原大悟 解説:粕谷秀樹

4/27(木)3:45 ウェストハム vs リヴァプール

SPOTV NOW 実況:安井成行 解説:福西崇史

4/27(木)4:00 マンチェスター・シティ vs アーセナル

SPOTV NOW 実況:下田恒幸 解説:林陵平

ABEMA 実況:野村明弘 解説:槙野智章

4/28(金)3:45 エヴァートン vs ニューカッスル

SPOTV NOW 4/28(金)3:45 サウサンプトン vs ボーンマス

SPOTV NOW 4/28(金)4:15トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド

SPOTV NOW 実況:野村明弘 解説:粕谷秀樹

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。