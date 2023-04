Toni Braxton hätte vor einer Weile fast einen „massiven Herzinfarkt“ erlitten.

Bei der 55-jährigen Sängerin wurde 2008 die Autoimmunerkrankung Luxus diagnostiziert. Als Braxton im vergangenen Jahr zeitweise starke Schmerzen in der Brust hatte, ging sie zunächst davon aus, dass die Beschwerden eine psychosomatische Reaktion auf den Tod ihrer geliebten Schwester seien. Aus diesem Grund ließ sich die legendäre Musikerin vorerst nicht medizinisch behandeln. In der US-TV-Show ‚Today With Hoda and Jenna‘ erzählte Braxton jetzt: „Ich hatte Schmerzen in der Brust. Aber ich hatte diese Beschwerden und ging davon aus, dass es daran lag, dass ich so traurig war, weil ich kurz zuvor eine meiner Schwestern verloren hatte.“

Die ‚Unbreak My Heart‘-Interpretin ging schlussendlich zu einem Arzt, um abklären zu lassen, weshalb das Ziehen in der Brust nicht verschwinden wollte. Nachdem das dortige Fachpersonal einige Tests durchgeführt hatte, wurde Braxton mitgeteilt, dass es extrem schwere Probleme mit der Hauptschlagader in ihrem Herzen gab. „Man sagte mir, dass ich einen massiven Herzinfarkt gehabt hätte“, berichtete sie weiter, „und das hätte ich nicht überlebt. Manchmal werde ich richtig emotional, wenn ich darüber spreche, denn ich hatte so großes Glück und bin so erleichtert deswegen.“