‚The Pope‘s Exorcist 2‘ befindet sich Berichten zufolge in der Entwicklung.

Der Horror-Blockbuster – in dem Russell Crowe den echten Exorzisten Pater Gabriele Amorth spielt – hat bisher 52 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen mit einem Budget von 18 Millionen US-Dollar eingespielt. Deshalb treibt Sony die Pläne für eine Fortsetzung voran. Wie von ‚Bloody Disgusting‘ berichtet, wird Crowe voraussichtlich als Pater Amorth zurückkehren, obwohl derzeit keine weiteren Details bekannt sind.

Der 59-jährige Schauspieler gab kürzlich zu, dass er in seiner neuen Rolle als Chefexorzist des Vatikans in dem Horrorstreifen regelrecht gefangen war und erklärte, dass es für ihn als Filmstar einfach „perfekt“ sei, die Rolle einer echten Person zu übernehmen. Er sagte gegenüber ‚ScreenRant‘: „Ich habe vor neun Jahren ‚The Mummy‘ mit Tom Cruise gemacht. Also habe ich mich ein wenig mit dem Genre beschäftigt, aber was mich überrascht hat, war die Realität und die Wahrheit im Leben dieses Mannes. Dies ist ein echter Mann, Pater Gabriele Amorth. Er hatte dieses unglaubliche Leben mit all diesen verschiedenen Erfahrungen und hinterließ 12 Bücher, die seine erste Erfahrung als Chefexorzist des Vatikans dokumentieren. Aus der Sicht eines Schauspielers war es einfach perfekt, eine solche Schatztruhe in die Hand zu nehmen.“

Crowe spielte neben dem 11-jährigen Peter DeSouza-Feighoney in dem Film mit und gab zu, dass sein junger Co-Star die Erwachsenen am Set mit seiner Leistung beeindruckt hatte. Er fügte hinzu: „Ich denke, Peter war fantastisch. Als junger Schauspieler, kleiner Junge, ist es sein erster Job überhaupt. Es war interessant zu sehen, wie er sich entwickelt hat, denn er ist offensichtlich sehr nervös und steht noch am Anfang.“