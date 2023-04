Julia Louis-Dreyfus bricht das Schweigen über ihre Fehlgeburt.

Die 62-jährige Schauspielerin und Komikerin ist für ihre lockere und witzige Art in Interviews bekannt. Im Podcast ‚Wiser Than Me‘ erzählte Julia jetzt jedoch von einem traumatischen Erlebnis aus ihrer Vergangenheit. Im Jahr 1989 erwartete der SNL-Star mit seinem Ehemann Brad Hall zwei Jahre nach der Hochzeit das erste gemeinsame Kind. Bei einer Voruntersuchung teilten die Ärzte dem Paar jedoch mit, dass das ungeborene Kind keine Überlebenschancen hatte. Louis-Dreyfus berichtet im Podcast: „Als ich ungefähr 28 war, wurde ich zum ersten Mal schwanger und ich war so unglaublich glücklich. Ich war schnell schwanger geworden. Ich fühlte mich so fruchtbar, so weiblich. Und dann, ziemlich spät in der Schwangerschaft, fanden mein Ehemann Brad und ich heraus, dass dieser kleine Fötus nicht überleben würde.“

Die ‚Veep‘-Darstellerin, die heute Mutter der Söhne Henry (30) und Charlie (25) ist, gibt im Interview weiter preis, dass sie die tragische Nachricht der Fehlgeburt damals kaum verkraften konnte. Heute blickt Julia jedoch anders auf das Erlebnis zurück. „Meine Mutter kochte für mich“, erzählt sie, „sie machte dieses unglaubliche Chili mit Maisbrot. […] Ich konnte nicht essen. Ich durfte keine feste Nahrung zu mir nehmen. Aber das war egal. Es war das beste Essen, das ich jemals hatte, und ich konnte es noch nicht mal essen. Die Zubereitung tat mir so gut, ich fühlte mich so gut aufgehoben. Es ist eine meiner besten Erinnerungen an Essen, auch wenn es sich noch immer irgendwie komisch anfühlt.“