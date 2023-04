Kim Kardashian könnte sich vorstellen, ihre Showbiz-Karriere für ihr Jurastudium an den Nagel zu hängen.

Die 42-jährige Reality-Queen erlangte an der Seite ihrer Familie durch das TV-Format ‚Keeping Up With the Kardashians‘ internationale Bekanntheit. Obwohl Kim mit ihren Unternehmen weltweite Erfolge feiert, will sie möglicherweise demnächst einen ganz anderen Karriereweg einschlagen. 2019 begann die vierfache Mutter, die mit ihrem Ex-Mann Kanye West die Kinder North, Saint, Chicago und Psalm großzieht, ein Jurastudium. Damit tritt Kim in die Fußstapfen ihres 2003 verstorbenen Vaters Robert Kardashian, der unter anderem O.J. Simpson in seinem Mordprozess vertrat. Und wie sie jetzt in einem Interview verriet, könnte Kim sich schon bald komplett ihrer neuen Tätigkeit widmen.

Bei dem Event ‚TIME100 Summit‘ gab die SKIMS-Gründerin am Dienstag (25. April) im Gespräch mit Reportern preis: „Es gibt viele Möglichkeiten im Fernsehen, aber meine Freunde wissen, dass wir unsere Privatsphäre schätzen. Ich wäre genauso glücklich, Vollzeit als Anwältin zu arbeiten. Dieser Prozess hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Es ist überwältigend, denn es gibt so vieles, was zu tun ist. Ich habe meine Schwester Khloé letzte Woche zum ersten Mal mit in ein Gefängnis genommen und das hat ihr ebenfalls die Augen geöffnet. Ich scherze immer mit meiner Mutter, die auch meine Managerin ist. Ich sage ihr, dass Kim K in Rente geht und dass ich nur noch Anwältin sein möchte.“