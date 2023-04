Katy Perry ist "so dankbar", dass sie eingeladen wurde, bei der bevorstehenden Krönung von König Charles zu singen.

Die 38-jährige Sängerin, die mit Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom verlobt ist und mit ihm die zweijährige Daisy hat, wird am 6. Mai bei der Krönung von König Charles auf dem Gelände von Schloss Windsor auf der Bühne stehen und erklärte, dass sich alles "zusammengefügt" habe, weil sie bereits Botschafterin für eine der Wohltätigkeitsorganisationen des Monarchen sei.

Sie erzählte ExtraTV: "Es war so schön und ich war so dankbar, dass mir diese Ehre zuteil wurde, denn eigentlich bin ich Botschafterin für den British Asian Trust, der sich in erster Linie für die Beendigung des Kinderhandels einsetzt, was ein großes Problem unserer Zeit ist, und es entsprach einfach all meinen Werten. Ich bin auch Botschafterin für Unicef. Und als Mutter weiß ich aus erster Hand, dass diese unschuldigen Kinder Hilfe brauchen, dass ihnen geholfen werden muss. Also gehe ich einfach als Botschafterin dorthin, und sie baten mich zu singen, und alles passte zusammen.”

Die 'I Kissed a Girl'-Hitmacherin hielt sich derweil bedeckt, was sie an ihrem großen Tag singen wird, teilte aber mit, wie sehr sie sich über die Chance freut, auf Schloss Windsor zu wohnen - einem der bevorzugten Wohnsitze ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth - und verriet, dass sie vielleicht viel in den sozialen Medien posten" wird. Sie fügte hinzu: "Sie sagten, ich dürfe auf Schloss Windsor wohnen, worüber ich mich sehr freue. Ich werde vielleicht viel posten, weil ich wirklich in einem Schloss sein werde, das ist toll!"

Neben der Katy Perry werden auch der italienische Tenor Andrea Bocelli (64), der mit der 57-jährigen walisischen Opernikone Sir Bryn Terfel ein Duett singen wird, sowie die Boyband Take That und Lionel Richie auf der Bühne stehen.