Ed Sheeran bestand darauf, dass er „ein Idiot“ wäre, wenn er tatsächlich ein Mash-up aus ‚Thinking Out Loud‘ und Marvin Gayes ‚Let‘s Get it On‘ aufführen würde, wenn er den letzteren Song geklaut hätte.

Der 32-jährige Sänger verteidigte sich am Dienstag (25. April) vor einem New Yorker Bundesgericht in der Klage wegen Urheberrechtsverletzung, die von den Erben des verstorbenen Songwriters Ed Townsend eingereicht wurde, der den klassischen Soul-Hit mitgeschrieben hatte. Der Brite bestand darauf, dass das Konzertmaterial von 2014, in dem er die beiden Tracks sang, nicht die „rauchende Waffe“ war, für die die Anwälte von Kathryn Griffin Townsend sie hielten.

Er sagte: „Du könntest von ‚Let it Be‘ zu ‚No Woman, No Cry‘ hin und zurück wechseln. Wenn ich das getan hätte, was Sie mir vorwerfen, wäre ich ein ziemlicher Idiot, vor 20.000 Leuten auf einer Bühne zu stehen und das zu tun. Ich glaube, dass die meisten Popsongs auf Bausteinen aufgebaut sind, die seit 100 Jahren frei verfügbar sind.“ Ed bestand auch darauf, dass er bei seinen Konzerten oft Songs mit ähnlichen Akkorden zusammenmische und nannte eine Reihe anderer Tracks, die die gleichen Progressionen hatten, darunter ‚Someone You Loved‘ von Lewis Capaldi und Van Morrisons ‚Crazy Love‘, bevor er frustriert wurde, als seine Antwort unterbrochen wurde. Er sagte: „Ich habe das Gefühl, dass Sie nicht wollen, dass ich antworte, weil Sie wissen, dass das, was ich sagen werde, tatsächlich ziemlich viel Sinn machen wird.“

Der ‚Shape Of You‘-Hitmacher zeigte sich auch frustriert, als er seinen Texten, die von der Anwältin Keisha Rice zitiert wurden, keinen „Kontext“ geben durfte. Der Anwalt fragte ihn nach seinem Track ‚Take It Back‘, der die Zeile ‚Plagiarism is hidden‘ enthält. Ed antwortete: „Das sind meine Texte, ja. Kann ich ihnen einen Kontext geben?“ Aber die Anwältin schlug zurück, dass sie Bescheid sagen würde, wenn sie mehr Kontext brauche. Der ‚Drunk‘-Sänger behauptete, ‚Thinking Out Loud‘ stamme aus einem emotionalen Gespräch über die Beziehung seiner Großeltern zu Co-Autorin Amy Wadge – die später in dieser Woche aussagen soll. Der Prozess wird voraussichtlich etwa eine Woche dauern, aber wenn die Jury Ed für eine Urheberrechtsverletzung haftbar macht, wird sie in eine zweite Phase eintreten, um festzustellen, wie viel er und seine Plattenfirmen an Schadensersatz zahlen müssen.