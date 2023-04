Es ist 10 Jahre her, dass der letzte ‚Evil Dead‘-Film in die Kinos kam und endlich ist das Necronomicon Ex-Mortis (The Book of the Dead) mit Lee Cronins Film ‚Evil Dead Rise‘ zurück auf der großen Leinwand. Der Streifen folgt Beth (Lily Sullivan), einer Gitarrentechnikerin, die sich mit ihrer entfremdeten Schwester Ellie (Alyssa Sutherland) und ihren drei Kindern wiedervereint, Bridget (Garbrielle Echols), Danny (Morgan Davis) und Cassie (Nell Fisher). Ihr Wiedersehen wird jedoch bald gefährlich, als die Kinder das Buch der Toten entdecken. ‚Evil Dead Rise‘ tritt stilistisch in die Fußstapfen des Remakes von 2013, indem es die Komödie, für die die Serie bekannt ist, eher in den Hintergrund rückt und dafür den Angstfaktor erhöht – nur diesmal mit viel erfolgreicheren Ergebnissen.

Langjährige ‚Evil Dead‘-Fans sollten sich jedoch keine Sorgen machen, da der Film vom Regisseur der ursprünglichen Trilogie, Sam Raimi, und Star Bruce Campbell produziert wird. Ihr Einfluss ist in diesem beängstigenden Feature immer noch zu spüren. Aber was ‚Evil Dead Rise‘ wirklich zu einem Triumph macht, sind die Talente von Autor und Regisseur Lee Cronin. Nachdem er sich 2019 mit ‚The Hole in The Ground‘ als effektiver Horrorfilmemacher bewiesen hat, übertrifft sich Cronin hier selbst und schafft einen unglaublich viszeralen Film voller Blut und einer Intensität, die keine Sekunde nachlässt. Aber vielleicht ist das entscheidende Element für Cronins Erfolg, dass er sich im ersten Akt die Zeit genommen hat, uns den Hauptfiguren vorzustellen, damit es uns nicht egal ist, sobald die Toten ihren Angriff beginnen.

Apropos Charaktere: ‚Evil Dead Rise‘ verfügt auch über ein starkes Ensemble, das durch eine herausragende Leistung von Alyssa Sunderland als besessene Mutter von drei Kindern verankert ist. Sunderland verfügt während des gesamten Films über eine wahrhaft erschreckende Präsenz, die nahtlos zwischen gruselig manipulativ und einschüchternd animalisch oszilliert. Angespannt, blutig und vor allem beängstigend ist ‚Evil Dead Rise‘ alles, was sich ‚Evil Dead‘-Fans gewünscht haben und mehr. Respektieren wir das, was zuvor gekommen ist, und schaffen gleichzeitig eine faszinierende Zukunft für die Serie. Hoffen wir, dass wir nicht weitere 10 Jahre warten müssen, um sie wieder in all ihrer blutgetränkten Pracht zu sehen.