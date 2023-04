Duran Duran wollen ein Halloween-Album veröffentlichen.

Die ‚Hungry Like The Wolf‘-Hitmacher sind große Fans des gruseligen Feiertags, nachdem sie letztes Jahr ein paar Halloween-Shows in Las Vegas gespielt haben, bei denen sie gruselige Outfits anzogen und Coverversionen von ‚Spellbound‘ von Siouxsie And The Banshees, ‚Ghost Town‘ von The Specials und ‚Super Freak‘ von Rick James aufführten.

Synthie-Spieler Nick Rhodes erzählte dem Magazin ‚Record Collector‘ für eine Sonderausgabe über die New-Wave-Legenden, dass die Musiker dadurch auf den Geschmack gekommen seien: „Wir hatten so viel Spaß bei dieser Vegas-Show. Ich liebe die Idee eines Duran Duran-Halloween-Albums, denn es ist eine dieser verrückten Ideen, bei denen die Leute sagen: ‚Warum würdest du das tun?‘ Nun, es liegt gerade daran, dass es so anders ist als alles andere, was wir bisher gemacht haben.“

Die Band nimmt bereits ein neues Album mit dem todkranken Gitarristen Andy Taylor auf. Der 62-jährige Musiker, der die Band 2006 verließ, gab im vergangenen November bekannt, dass er seit fünf Jahren gegen Prostatakrebs im vierten Stadium kämpft, als die Gruppe in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Bassist John Taylor verkündete kürzlich, dass ihr ehemaliger Bandkollege zugestimmt habe, Teil eines „bedeutungsvollen“ neuen Albums zu sein, an dem sie arbeiten. Bei der Veranstaltung ‚Unforgettable Evening in LA‘, bei der 1,8 Millionen Euro für den Women's Cancer Research Fund gesammelt wurden, sagte John: „Als er die Bombe zwei Tage vor der Hall of Fame platzen ließ, war es wirklich schockierend und schrecklich traurig. Wir arbeiten gerade an einem Album, das Ende des Jahres erscheinen wird, und er spielt Gitarre. Wäre er nach L.A. gekommen und einfach in die TV-Show gegangen, hätten wir wahrscheinlich nicht einmal darüber nachgedacht. Das Album ist das Ergebnis davon.“