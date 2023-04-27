（岐阜）大垣市林町６丁目で盗撮の疑い　４月２６日夜

Published
2023/04/27 18:48 (JST)

岐阜県警によると、２６日午後８時１５分ごろ、大垣市林町６丁目の商業施設で女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、ボサボサ頭、青色長袖ロングシャツ、黒色ハーフパンツ）

■実行者の言動や状況
・ベンチに座り、買い物中の女性にスマートフォンを向けた。

■現場付近の施設
・大垣駅［ＪＲ・樽見鉄道・養老鉄道］、北小学校、北中学校、大垣日本大学高校、アクアウォーク大垣

© 日本不審者情報センター合同会社

不審者情報 防犯情報 岐阜県不審者情報 岐阜県防犯情報 岐阜県

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。

関連するトピック

岐阜県不審者情報