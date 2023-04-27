岐阜県警によると、２６日午後８時１５分ごろ、大垣市林町６丁目の商業施設で女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、ボサボサ頭、青色長袖ロングシャツ、黒色ハーフパンツ）
■実行者の言動や状況
・ベンチに座り、買い物中の女性にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・大垣駅［ＪＲ・樽見鉄道・養老鉄道］、北小学校、北中学校、大垣日本大学高校、アクアウォーク大垣
岐阜県警によると、２６日午後８時１５分ごろ、大垣市林町６丁目の商業施設で女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、ボサボサ頭、青色長袖ロングシャツ、黒色ハーフパンツ）
■実行者の言動や状況
・ベンチに座り、買い物中の女性にスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・大垣駅［ＪＲ・樽見鉄道・養老鉄道］、北小学校、北中学校、大垣日本大学高校、アクアウォーク大垣
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