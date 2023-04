写真:王手をかけるナポリは今節で33年ぶりの優勝を決められるか ©Getty Images

セリエAは、第31節では首位ナポリがユヴェントスとの大一番を制して勝ち点78とし、2位ラツィオはトリノに敗戦。レッチェに2-0で勝利したミランが、アタランタに敗れたローマをかわして4位に浮上し、インテルはリーグ戦6試合ぶりの勝利を収めた。

4月28日から30日にかけては第32節が行われる。今節、首位ナポリが勝利し、2位ラツィオが引き分け以下だとナポリの33年ぶりのリーグ制覇が決まる。

ナポリはホームでサレルニターナと対戦。今シーズン第19節の対戦時には2-0で勝利を飾るなど、直近の公式戦では5連勝中と相性のいい相手だけに、まずは確実に勝利を収めて翌日に行われるインテル vs ラツィオ戦の結果を待ちたい。4月に入ってからはUEFAチャンピオンズリーグとの兼ね合いで連戦が続いていたが、前節から今節にかけては間が1週間空いているため、万全のコンディションで臨めるはずだ。

インテルは前節エンポリに快勝し、ミッドウィークに行われたコッパイタリア準決勝2ndレグでもユヴェントスに1-0で勝利と公式戦2連勝中だ。ラツィオとは、2020-21シーズン以降の直接対決では2勝2敗1分けと全くの五分。今シーズン第3節での対戦時にはラツィオが先制し、インテルが追いついた後にラツィオが2点を奪って勝利するなど、いずれの試合もスコアが激しく動いているだけに、今回も最後まで目が離せない展開となるだろう。

ローマ vs ミランの直接対決も注目だ。現在の勝ち点はともに56。ユヴェントスやインテルも交えて来シーズンのCL出場権を巡って争っているだけに、何としても3ポイントを積み上げてライバルに差をつけたい一戦となる。

リーグ戦3連敗中のユヴェントスはアウェイでボローニャと対戦。勝ち点剥奪処分が一時的に解除され、現在3位につけているものの、CL出場権を確保するためにはこれ以上の取りこぼしは避けたい。ボローニャも直近5試合で2勝2分け1敗と粘り強い戦いを続けているだけに、ユヴェントスにとっては難しい戦いとなるだろう。

視聴方法は、SPOTV NOWでナポリ vs サレルニターナ、ローマ vs ミラン、インテル vs ラツィオ、ボローニャ vs ユヴェントスの4試合をライブ配信予定。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも先の4試合をライブで視聴できる。

また、DAZNではナポリ vs サレルニターナ、ローマ vs ミラン以外の8試合をライブ配信予定。

4/29(土)1:30 レッチェ vs ウディネーゼ【DAZN】

4/29(土)3:45 スペツィア vs モンツァ【DAZN】

4/29(土)22:00 ナポリ vs サレルニターナ

【SPOTV NOW】実況:北川義隆 解説:細江克弥

4/30(日)1:00 ローマ vs ミラン

【SPOTV NOW】実況:中村義昭

4/30(日)3:45 トリノ vs アタランタ【DAZN】

4/30(日)19:30 インテル vs ラツィオ【SPOTV NOW】

【DAZN】実況:北川義隆

4/30(日)22:00 クレモネーゼ vs ヴェローナ【DAZN】

4/30(日)22:00 サッスオーロ vs エンポリ【DAZN】

5/1(月)1:00 フィオレンティーナ vs サンプドリア【DAZN】

5/1(月)3:45 ボローニャ vs ユヴェントス

【SPOTV NOW】実況:八塚浩 解説:亘崇詞

【DAZN】実況:加藤暁

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。