写真:厳しい日程ながら、前節敗戦を喫したブライトンは“欧州行き”のためにも負けられない ©Getty Images

プレミアリーグは、第33節では首位アーセナルが2位マンチェスター・シティとの直接対決に挑み、1-4の完敗。両者の勝ち点差は「2」まで縮まり、タイトル争いは消化試合数が2少ないマンチェスター・シティが有利な状況となった。三笘薫が先発フル出場したブライトンは、ノッティンガム・フォレストに先制しながら3点を奪われ逆転負け。チェルシーは公式戦5連敗と苦戦が続く。

第34節では、アーセナルはチェルシーとの“ビッグロンドン・ダービー”に挑む。アーセナルはリーグ戦で3試合連続ドローの後、マンチェスター・シティに大敗。一方のチェルシーはフランク・ランパード暫定監督の就任以降、公式戦5連敗。ともにチーム状態は万全とは言えない。アーセナルとしては、優勝のためには勝ち続けるしかない。不振のチェルシー相手に復調のきっかけをつかめるか。

2位マンチェスター・シティはアウェイでフラムと対戦する。フラムは第31節から2連勝を飾ったものの、前節は好調のアストン・ヴィラに0-1と敗戦。ポゼッションはほぼ互角だったがシュートわずか1本とチャンスを作れず、今節もマンチェスター・シティが一方的にボールを支配する展開が予想される。逆転優勝を目指すマンチェスター・シティとしては確実な勝利が求められる一戦だ。

三笘薫を擁するブライトンはホームでウルヴスと対戦する。4月23日のFAカップ準決勝で120分間を戦い抜いた疲れからか、前節のノッティンガム・フォレスト戦は先制しながら3点を奪われ逆転負けを喫した。今節もロベルト・デ・ゼルビ監督が「慣れていない」と語る中2日での試合となるが、ホームで意地を見せられるか。

最終ラインにケガ人が続出している4位マンチェスター・ユナイテッドは好調を維持する6位アストン・ヴィラとホームで対戦。7位リヴァプールと5位トッテナムの一戦も、来シーズンのヨーロッパカップ戦出場権を争う上で重要な一戦となる。

視聴方法はSPOTV NOWで第34節の10試合をライブ配信予定。ブライトン vs ウルヴス、マンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラ、フラム vs マンチェスター・シティ、リヴァプール vs トッテナム、アーセナル vs チェルシーの5試合は日本語実況解説で配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも10試合をライブで視聴できる。

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で4月30日(日)22:00キックオフのニューカッスル vs サウサンプトンと5月3日(水)4:00キックオフのアーセナル vs チェルシー、ABEMA(無料)で4月29日(土)23:00キックオフのブライトン vs ウルヴスの試合が視聴できる。

■プレミアリーグ 第34節 配信スケジュール

4/29(土)20:30 クリスタル・パレス vs ウェストハム 【SPOTV NOW】

4/29(土)23:00 ブライトン vs ウルヴス

【SPOTV NOW】実況:西岡明彦 解説:坪井慶介

【ABEMA】実況:原大悟 解説:鄭大世

4/29(土)23:00 ブレントフォード vs ノッティンガム・フォレスト【SPOTV NOW】

4/30(日)22:00 マンチェスター・U vs アストン・ヴィラ

【SPOTV NOW】実況:野村明弘 解説:粕谷秀樹

4/30(日)22:00 フラム vs マンチェスター・C

【SPOTV NOW】実況:永田実 解説:ベン・メイブリー

4/30(日)22:00 ボーンマス vs リーズ【SPOTV NOW】

4/30(日)22:00 ニューカッスル vs サウサンプトン

【SPOTV NOW】

【ABEMA】実況:河村太朗 解説:福田正博

5/1(月)0:30 リヴァプール vs トッテナム

【SPOTV NOW】実況:下田恒幸 解説:水沼貴史

5/2(火)4:00 レスター vs エヴァートン【SPOTV NOW】

5/3(水)4:00 アーセナル vs チェルシー

【SPOTV NOW】実況:下田恒幸 解説:福西崇史

【ABEMA】実況:永田実 解説:林陵平

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。