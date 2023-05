「地球子供食堂~つながりんがリングチャリティフェスタ」が、5月21日(日)午前10時から午後4時まで、山口市中央公園(山口市中園町7)で開催される。さらに同日の夕方からは、関連イベント「Castle in the Airプレミアムコンサート」が、ニューメディアプラザ山口(山口市熊野町1)で開かれる。主催は、「地球子供食堂~つながりんがリングプロジェクト実行委員会」。

同実行委は、ギタリスト・渡辺香津美とピアニスト・谷川公子による音楽ユニット「Castl in the Air」、ダンススタジオ「Studio Ray」、NPO法人「こども明日花プロジェクト」の3団体で構成される。「全国の子ども食堂を、音楽とダンスで支援できたら」との目的で2019年に結成された。映画「こどもしょくどう」(2018年)のサントラ盤に収録されたCastl in the Airによる楽曲「地球子供食堂」に、Studio Rayを主宰するREI・KOさんが振付。クラウドファンディングによるダンスDVDを制作・配布するなどしてきた。

今回の「フェスタ」では、ミュージカル、ダンス、トークライブなどを通じて、子ども食堂についての理解を深めてもらう。午後1時からの「こども食堂トークライブ」には、こども食堂実践者が登壇し、こども食堂の現状や食育について話す。Castle in the Airの2人も「地球子供食堂」に込めた思いなどを語る。さらに会場内「出店ゾーン」には、軽食やスイーツ、雑貨などを販売するブースが並ぶ。

午後6時からの「Castle in the Airプレミアムコンサート」(全席自由)の前売券は、一般5000円、25歳以下3500円、中・高校生2500円、小学生1500円で、山口市民会館、YCAM、山口井筒屋、Studio Rayなどで購入できる。当日券はそれぞれ500円高で、未就学児の入場は不可。

▲「Castle in the Air」の2人

世界的ギタリストの渡辺香津美は、17歳でアルバムデビューして以来、50年以上演奏活躍を続けている。今年3月に亡くなった坂本龍一とは1979年にバンド「KYLYN(キリン)」を結成しており、イエロー・マジック・オーケストラのワールドツアーにも参加。これまで、歴史に残る音楽家やトップミュージシャンとの共演を、数多く果たしてきた。現在は、洗足学園音楽大の客員教授も務め、後進の育成にも取り組んでいる。2022年には、ジャズ・フュージョン界を代表するギタリストとして「令和4年度文化庁表彰」を受けた。

谷川公子は、作曲、編曲も手掛けるピアニストで、渡辺とは公私にわたるパートナー。ライブで各地を回る傍ら、映画「火垂るの墓」(実写版)では音楽監督を務めた。さらに、地方活性化に取り組むNPO法人「日本で最も美しい村連合」へのテーマ曲提供など、「音楽による社会貢献」をライフワークとしている。

「渡辺さんと谷川さんは『日本の宝』とも言える存在でもあり、山口の人々にぜひ生の楽曲を聞いてほしい。また、誰もが集える居場所と地域とのつながり再生を目指す『つながりんがリングプロジェクト』の活動にもご理解いただけたら」とREI・KOさん。

当日の収益の一部は、子ども食堂への寄付に充てられる。問い合わせは、同実行委事務局(TEL083-923-1816)へ。